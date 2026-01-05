پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند به تورمی مهارنشدنی منجر شود که «به صورت اژد‌های هفت سر به تمام بخش‌های خدماتی و تبادلات سرایت خواهد کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ این روزنامه در سرمقاله امروز خود با عنوان «فردا دیر است» با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، نوشت: «وعده‌هائی که مسئولان درباره مشکلات اقتصادی و رفع تنگنا‌های معیشتی مردم می‌دهند هرچند خوبند ولی چندان کاربردی نیستند.»

به نوشته این روزنامه، بخش عمده این وعده‌ها شعاری است و در عمل راهی به سوی گشودن «گره‌های کور زندگی» مردم باز نمی‌کند.



این روزنامه در بخش نخست، سیاست پرداخت یارانه به حلقه آخر زنجیره را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده است: «این، یعنی مردم کالا‌های مورد نیازشان را با قیمت دلار آزاد بخرند ولی تفاوت قیمت را از طریق یارانه دریافت کنند. چنین روشی بسیار معیوب، ناکارآمد و ناراضی‌ساز است.»

آنچه مردم را امیدوار می‌کند، مشاهده قیمت مناسب کالا‌ها در زمان خرید است، نه انتظار برای دریافت یارانه؛ چرا که به تعبیر این روزنامه، «سیلی نقد به از حلوای نسیه است».

در ادامه نیز هشدار داده شده است که پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند به تورمی مهارنشدنی منجر شود که «به صورت اژد‌های هفت سر به تمام بخش‌های خدماتی و تبادلات سرایت خواهد کرد.»

در بخش دوم، این سرمقاله با اشاره به مواضع رئیس‌کل جدید بانک مرکزی درباره حذف ارز چندنرخی، ضمن تأیید اصل موضوع، نسبت به تثبیت قیمت بالای دلار هشدار داده و نوشته است: «اگر منظور این باشد که قیمت جهش یافته دلار تثبیت شود و کالا‌ها با همان قیمت عرضه شوند، خطای بزرگی است.»

به اعتقاد جمهوری اسلامی، هنر بانک مرکزی باید کاهش قیمت دلار و حفظ ارزش پول ملی باشد.

در بخش دیگری از این یادداشت، «طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی» نشانه‌ای از ناپختگی سیاست‌گذاری توصیف شده و آمده است: «مردم را نمی‌توان با عناوین پرزرق و برق راضی کرد، آنها می‌خواهند در میدان عمل با گرانی مواجه نشوند.»

این روزنامه همچنین با اشاره به تحولات ونزوئلا و سوریه، مشکلات معیشتی را یکی از عوامل تسهیل‌کننده مداخلات خارجی دانسته و هشدار داده است که اگر معیشت مردم حل نشود، طمع دشمنان برای مداخله افزایش می‌یابد.

در بخش پایانی، جمهوری اسلامی صریح‌ترین هشدار خود را متوجه باند‌های مافیایی کرده و نوشته است: «باند‌های مافیائی در داخل مجموعه دستگاه‌های حکمرانی بسیار قوی و قدرتمند هستند مدارا با این باند‌ها بزرگ‌ترین اشتباه است.

حکمرانان باید قلع و قمع باند‌های مافیائی را که در لایه‌های مختلف حکمرانی نفوذ کرده‌اند در اولویت قرار دهند. این اقدام است که اقتصاد کشور و معیشت مردم را از بحران کنونی نجات خواهد داد. مردم را با سوزاندن ریشه باند‌های مافیائی امیدوار کنید. این کار را همین امروز انجام دهید، فردا دیر است.»