فاجعهای باورنکردنی در یک هتل چینی+ عکس
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کارکنان یکی از هتلهای ویژه «ورزشهای الکترونیکی» در شهر چانگچون، استان جیلین در چین، پس از تحویل گرفتن اتاق یکی از مهمانها، از وضعیت آشفته و اسفبار اتاق وحشتزده شدند. در این اتاق مردی که به بازیهای ویدیویی معتاد بود دو سال زندگی میکرد.
کارکنان هتل پس از خروج این مهمان قدیمی با صحنهای بسیار عجیب روبهرو شدند. اتاق پر از زبالههایی چون دستمال توالت، بطریهای پلاستیکی، بستههای خالی فستفود و انواع قوطیهای کنسرو و دستمال کاغذی بود.
این مهمان که یکی از طرفداران و رقبای سرسخت بازیهای ویدیویی بود، هیچگاه برای خرید غذا از هتل بیرون نرفته و تمام نیازهای خود را از طریق اپلیکیشنهای آنلاین تامین کرده بود.
به گزارش رسانههای خبری محلی، این هتل ویژه افرادی است که در مسابقات بازیهای ویدیویی آنلاین شرکت میکنند و به کامپیوترهای پیشرفته و اینترنت پرسرعت و صندلیهای مخصوص برای بازی مجهز است.
کارکنان هتل که مجبور بودند این اتاق را مانند روز اول تمیز کنند، نام این مهمان را «مهمان جهنمی» گذاشتند. مسئولان هتل هم تصمیم گرفتند تصاویری از شرایط اتاق این گیمر در شبکههای اجتماعی منتشر کنند تا بدین ترتیب وضعیت اسفناک افراد معتاد به بازیهای ویدیویی را به دیگران نشان داده و به نوعی به آنها هشدار دهند به دام چنین اعتیادی نیفتند.
کاربران شبکههای اجتماعی پس از دیدن تصاویر این اتاق شگفتزده شده و بسیاری با ناباوری پرسیده بودند چگونه کسی میتواند در این همه آلودگی زندگی کند.