گروگانگیری برای تفریح
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری؛ چند روز پیش مرد تاجری هنگام عبور از یکی از خیابانهای غرب تهران، هدف یک سناریوی مجرمانه قرار گرفت. ۴ پسر جوان راه او را سد کردند و با معرفی خود بهعنوان مأمور پلیس، مدعی شدند گزارشی مبنی بر قاچاق موادمخدر علیه او دریافت کردهاند و لازم است برای ارائه توضیحات، همراه آنان به اداره پلیس برود.
مرد تاجر که تصور میکرد با مأموران واقعی روبهرو شده، سوار خودروی پژوی آنها شد؛ بیآنکه بداند در دام گروگانگیری و اخاذی افتاده است.
پس از سوار شدن وی، اما ورق برگشت. سرنشینان خودرو با تهدید، کارتهای بانکی مرد تاجر را گرفتند و او را وادار کردند با یکی از دوستانش تماس بگیرد و درخواست پول کند. در ادامه، متهمان حسابهای بانکی این مرد را خالی و حدود ۶۰ میلیون تومان برداشت کردند. این گروگانگیری حدود ۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت، متهمان گروگان را در نقطهای رها کردند و متواری شدند.
مرد تاجر با مراجعه به پلیس، جزئیات این حادثه را شرح داد و گفت که ظاهر متهمان بهدلیل همراه داشتن تجهیزات نظامی مانند بیسیم و دستبند، کاملا شبیه مأموران بوده است.
با طرح این شکایت، پروندهای در شعبه نهم دادسرای جنایی تهران به ریاست بازپرس عظیم سهرابی تشکیل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان آغاز شد.
در مدت کوتاهی، ۴ متهم شناسایی و دستگیر شدند؛ چراکه مبالغ اخاذیشده را به حسابهای بانکی خود واریز کرده بودند. این افراد که همگی جوان و کمسنوسال هستند، در بازجوییها به گروگانگیری و اخاذی اعتراف کردند، اما مدعی شدند انگیزه آنها نه پول، بلکه سرگرمی و هیجان بوده است.
یکی از متهمان ۲۱ساله، گفت که در شب حادثه همراه دوستانش مشروبات الکلی مصرف کرده و پس از آن همگی برای تجربه هیجان تصمیم گرفته بودند دست به آدمربایی و اخاذی بزنند. تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.