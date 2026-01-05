صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تبیین شگفت‌انگیز ملاصدرا از معاد؛

راز جاودانگی انسان/ آیا بعد از مرگ، همان بدن برمی‌گردد؟

تصور کنید یک روز از خودتان بپرسید: «بعد از مرگ چه اتفاقی برای من می‌افتد؟ آیا واقعاً دوباره زنده می‌شوم؟ اگر بله، با همین بدن؟ یا فقط روحم باقی می‌ماند؟» این سؤال‌ها از هزاران سال پیش ذهن انسان‌ها را مشغول کرده و در همه ادیان بزرگ، به‌ویژه اسلام، به آن پاسخ داده شده است.
 راز جاودانگی انسان/ آیا بعد از مرگ، همان بدن برمی‌گردد؟

به گزارش تابتاک، در قرآن و روایات اسلامی به صراحت از «معاد جسمانی» سخن گفته شده؛ یعنی روز قیامت نه فقط روح، بلکه بدن هم برمی‌گردد و انسان با همین هویت خودش دوباره زنده می‌شود. اما وقتی پای عقل و فلسفه به میان می‌آید، برخی می‌گویند: «چطور ممکن است بدنی که خاک شده و ذراتش پراکنده شده، دوباره جمع شود و همان شخص قبلی شود؟» این سؤال‌ها باعث شده که قرن‌ها بحث و جدل میان فیلسوفان، متکلمان و دانشمندان دینی شکل بگیرد و گاهی حتی به نظر برسد که عقل و دین با هم سازگار نیستند.

یک فیلسوف بزرگ ایرانی به نام ملاصدرا (صدرالمتألهین) در قرن یازدهم هجری، با یک ایده هوشمندانه و کاملاً عقلی توانسته این مشکل را حل کند؛ آن هم بدون اینکه با آیات قرآن و روایات مخالفتی داشته باشد. او می‌گوید انسان از ابتدا یک حقیقت واحد است که از مراحل مادی شروع می‌شود و کم‌کم تکامل پیدا می‌کند تا به مرتبه روحانی برسد. به زبان ساده: روح ما از دل همین بدن و با تکامل تدریجی آن به وجود می‌آید، نه اینکه یک دفعه از جایی دیگر بیاید و به بدن بچسبد.

***

ذات‌گرایی فلسفی Philosophical Essentialism دیدگاهی است که می‌گوید هر موجود، ویژگی‌های ذاتی و تغییرناپذیری دارد که هویت و ماهیت او را تعریف می‌کنند. با مبنای ذات‌گرایی در تبیین شبهات الهیاتی از جمله معاد جسمانی می‌توان بهره برد. یکی از چالش‌های الهیاتی که تا کنون نیز محل بحث و آراء مختلف قرار دارد، بحث معاد و نحوه تطبیق ان با آیات و روایات است. 

در بحث معاد جسمانی صدرا معتقد است که نفس در ابتدای پیدایش و در اولین مرحله‌ای که بر ماده اضافه می‌شود صورت جسمانی است و در ابتدای پیدایش خود صورت عقلی یعنی موجود مجرد نیست، زیرا محال است که از صورت عقلی مجرد و مادة جسمانی بدون استکمالات جوهری، نوع انسانی حاصل شود.

تا کنون متفکران و فلاسفه، در مباحث فلسفی با تکیه بر مباحث عقلی و فلسفی محض، به تبیین روشنی دست نیافته‌اند. اما می‌توان از جهت‌گیری برخی از فلاسفه و برخی مبانی فلسفی بهره برد و تبیینی امروزی و قابل فهم و فارغ از متون دینی ارائه داد، به نحوی که نه تنها با این متون در تضاد نباشد، بلکه موافق نیز باشد.

در واقع اگر فلسفه با مبانی معرفت شناسی دقیق و بر پایه بدیهیات عقلی استوار باشد، رسالت فلسفه چیزی جز رسیدن به یقین و تطابق با واقع نیست. علاوه بر اینکه اصل دین و ضرورت آن را نیز می‌توان به نحو عقلی محض اثبات کرد. 


اما در بحث معاد جسمانی صدرا معتقد است که نفس در ابتدای پیدایش و در اولین مرحله‌ای که بر ماده اضافه می‌شود صورت جسمانی است و در ابتدای پیدایش خود صورت عقلی یعنی موجود مجرد نیست، زیرا محال است که از صورت عقلی مجرد و مادة جسمانی بدون استکمالات جوهری، نوع انسانی حاصل شود. (بنابر ذات عالم ماده، هر موجودی ذات و ماهیت مختص به خود دارد و در اثر کمال تدریجی واجد آثار مختص به خود می‌شود.).

 بنابراین صدرا معتقد است که نفس در ابتدای پیدایش خود صورت واحدی از موجودات همین عالم مادی است، تنها تفاوت او با دیگر صور موجودات این عالم آن است که در نفس، استعداد سلوک تدریجی به سوی عالم ملکوت وجود دارد. بنابراین نفس نیز در آغاز حدوث، جسمانی وهمراه عالم ماده با جوهرخود در حرکت بوده و جزء این مجموعة متحرک است.

ملاصدرا تأکید می‌کند که نفس جسمانیه الحدوث است نه به این معنی که در آغاز پیدایش خود هم نفس است و هم جسم، بلکه به این معنی که نفس از جسم حادث شده است، یعنی جسم مراحلی از تکامل را می‌تواند سپری کند.

به عبارت دیگر، نفس محصول تحول و تکامل جسم است، لذا حرکت جوهری به عنوان مقوم حدوث نفس، نحوة تکامل آن را از پست‌ترین مراحل آن، که صورت نوعیه است، تا عالی‌ترین مراحل آن که تعقل می‌باشد، توجیه می‌نماید و قدم نفس و حدوث روحانی آن نیز لازم نمی‌آید.

 

راز جاودانگی انسان/ آیا بعد از مرگ، همان بدن برمی‌گردد؟

 بنابراین صدرا چنین تصویری از حرکت کمالی انسان ترسیم می‌کند: جسم با تکامل صرفا مادی خود واجد قدرت آگاهی می‌شود و سپس به مرتبه تجرد دست می‌یابد و پس از مرگ به تجرد محض می‌رسد؛ و بر اساس نظر او معاد را جسمانی می‌داند، اما با بدن مثالی. نه با بدن عنصری مادی دنیا؛ بنابراین اعاده معدوم هم لازم نمی‌آید؛ و نفس و بدن بعینه در معاد شرکت دارد!

 به طوری‌که هویت انسان همواره به صورت اوست و این صورت در مراحل مختلف حیات انسان، ویژگی همان مرحله را دارد؛ بنابراین می‌توان استنباط کرد که انسان یک حقیقت واحده است با ویژگی ادراک که این ادراک در طی مراتب مختلف حیات و تکامل او صورت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

نفس محصول تحول و تکامل جسم است، لذا حرکت جوهری به عنوان مقوم حدوث نفس، نحوة تکامل آن را از پست‌ترین مراحل آن، که صورت نوعیه است، تا عالی‌ترین مراحل آن که تعقل می‌باشد، توجیه می‌نماید 

 در حالی‌که اگر نفس و بدن را دو حقیقت جدا بدانیم، باید قایل به حدوث دفعی نفس شویم و در این‌صورت به موانع بسیاری در تبیین معاد برمی‌خوریم که تنها چالش‌ها را بی پایان ساخته و همواره به دوری و تضاد عقل و وحی منتهی می‌شود.


در پایان، باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که در صورت اخذ یک مبنای عقلی بدیهی، می‌توان گامی به سوی آشتی فلسفه و دین گشود.
 طیبه خسروی/دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
10
پاسخ
حالا که اسم ملا صدرا اومد بد نیست نظر ایشون راجع به زن و همچنین راجع به مرحله کمال عشق رو هم منتشر کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ورود افراد زیر کارشناسی ارشد ممنوع
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کی گفته انسان جاودانه است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
جاودانگی نه تنها هستی بلکه کل هستی در فلسفه اثبات میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
10
پاسخ
ته مقالت نوشتی نظر شما چیست ولی نظرات رو درج نمیکنی خودت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
10
پاسخ
ملاصدرا یک فیلسوفه و فلاسفه حرف ها رو با منطق خودشون می زنند و ربطی به دین نداره. چرا یک سایت خبری مبلغ فلسفه صدرا می شه؟ این چه حرفیه که جسم از اول وجود داشته و بعد از کمال بعد روحانی بهش اضافه شده؟ مگه جسم بدون روح جان داره؟ این حرف کجاش با دین سازگاره که با دروغ تاییدیه دین هم بهش دادید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
این نشر تظر صدرا نیست، و صرفا یک نظری بر حرکت جوهری است تا با اون بهتر از ذاتگرایی استفاده کنم. و شاید این حرکت جوهری یکی از بهترین نظریات صدرا باشه.برخلاف برخی از نظریاتش که میتونه رد بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
16
پاسخ
. به سرکار خانم خسروی هم توصیه می شود اینقدر با یقین و مطمئن نباشد شاید ملا صدرا هم اشتباه کرده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
فلسفه با مبانی دقیق و بر پایه یقینیات عقلی به ما یقین میده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عقل نمی تواند مبنا باشد. ممکنه اشتباه کند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اگر عقل اشتباه میکند، پس قرآن رو با چی قبول کنیم؟ خدا رو با قرآن قبول کنیم؟ مثل مسیحیت قرون وسطی
مهدی
|
Canada
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
5
پاسخ
حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش ، به این سادگی ها نیست ، فقط خبر امده که هست. و فهمیدنش کار هر کسی نیست ، نه به این معنا که کار هیچ کس نیست .اشاره حافظ به این است که خیلی عمومی و تک جمله‌ای و هلو بیا برو توی گلو نیست ، فرایندی است که باید طی و سیر شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
5
پاسخ
اگر ناراحت نمی شید و حذف نمی کنید طبق معمول، عرض میکنم روایتی از اهل بیت می فرماید قریب بمضمون که از روایات فراتر نروید، این حرفها را صدرا از کجا درآورده ؟ اصلا وحدت وجود خلاف فرمایش اهل بیت علیهم السلام است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ما با وحدت وجود فعلا کاری نداریم. هر چند میشه تبیینی کاملا عقلی و دینی از اون ارایه داد. بیشتر مسلمانان عالم خدا رو جسمانی کردن و به موجودی مجرد و عقلی ایمان ندارند. که این در زندگی روزمره و عبادت و توسل آنها . مشهود هست. علاوه بر اینکه اسپینوزا و خیلی از فلاسفه موحد نیز بر وحدت وجود هستند. و من هیچ تعصبی به صدرا ندارم و جاهایی منتقد او نیز هستم..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
4
پاسخ
اگه اینطوره پس غربگداها چطوری روشون میشه با بدن های پر از خالکوبی کثیف و شکم های آلوده از مشروب و لقمه حرام بخوان برگردن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چه ربطی دارد . در مقاله گفته به صورت جسم مثال ..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
هر فردی طبق رفتار و اعمالش، ظهوری در معاد دارد. اما در هر حال جنس بدن دنیوی با معاد اخروی فرق دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
8
پاسخ
روشن بودن حقیقت در جهان به چه درد مردمی میخوره که هدفشون زندگی شرافتمندانه است ؟ اگر تمام اسرار جهان هم روشن باشد باز هم باید کار و تلاش و خردورزی کرد و دنبال اجرای عدالت بود تا به زندگی شرافتمندانه رسید ، شما فلاسفه در فهم و حل مشکلات همین دنیا موندید بعد دنبال اثبات بعد از مرگید ،چی رو میخاید اثبات کنید وقتی نمیتونید برید و بپوسید و ببینید و برگردید و تعریف کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
6
پاسخ
خیلی ساده است. یک کپی برابر اصل از جسم از عناصر کلسیم، فسفر، آهن، اکسیژن، هیدروژن، روی و.... توسط پرینتر سه بعدی کائنات صبح قیامت آماده است.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
3
پاسخ
سلام پس معنی آیه نفخت فیه من روحی چه می شود؟ جناب ملا صدرا در این مورد چه می گوید؟
پاسخ ها
مجلا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
در درجه اول باید گفت که خود نفخت فیه من روحی، کاملا در دنیا و در مراحل تکامل انسان اتفاق میفتد، و در درجه دوم، باید دید معنی روح آیا تناقضی با ویژگی ذاتی انسان که همان ادراک است دارد یا نه؟!
روح به حقیقت وجود انسان که قابلیت ادراک و تعقل است، اشاره دارد. انسان تنها موجودی است که بر مبنای درک خوب و بد و استدلال عقلی مبتنی بر اختیار عمل میکند. و خداوند نیز بر مبنای درک خوب و بد عمل میکند. خداوند خیر محض است، جون علم مطلق است.
