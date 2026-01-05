شوک به فوتبال؛ دردسرهای عاشقانه همسر مسی!

آنتونلا همچنین با ابراز رضایت از زندگی در آمریکا، تجربه حضور در میامی را نسبت به هوای سرد و خاکستری پاریس بسیار لذت‌بخش توصیف کرد و از سرعت بالای انطباق فرزندانش با محیط‌های جدید ابراز افتخار نمود.

دنیای فوتبال، علاوه بر شور رقابت‌های هیجان‌انگیز درون زمین، همواره با حواشی خارج از آن نیز گره خورده است. جدیدترین نمونه این اتفاقات، در فینال جام ام‌ال‌اس ماه گذشته رخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، این اقدام پس از آن صورت گرفت که ادعا شد کورتز با ارسال پیام‌های تحریک‌آمیز، برای ستاره اینتر میامی ایجاد مزاحمت کرده است. اگرچه مسی در نهایت جام قهرمانی را بالای سر برد، اما کورتز فرصت پیدا نکرد تا از نزدیک شاهد درخشش اسطوره‌اش باشد. پیش از این نیز مسی به دلیل ارسال تصاویر نامناسب در اینستاگرام، کورتز را بلاک کرده بود. این مدل که سابقه قهرمانی در مسابقات دختر شایسته برزیل را دارد، پیش‌تر پس از آنکه یک بار توسط اسطوره بارسلونا از فهرست مسدودی‌ها خارج شده بود، بلافاصله با انتشار عکس‌هایی جنجالی واکنش نشان داد. حالا او آنتونلا را متهم می‌کند که مانع دسترسی او به مسی در دنیای واقعی شده است.

کورتز مدعی است که پافشاری همسر مسی برای جلوگیری از ورود او به ورزشگاه، باعث تحقیر او شده است. گفته می‌شود همسر مسی این درخواست را مستقیماً به کادر اجرایی باشگاه میامی ارائه داده است. کورتز همچنین اعلام کرد که بار دیگر توسط مسی و اعضای خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی بلاک شده است. او در گفتگو با رسانه Extra اظهار داشت: «من واقعاً احساس تحقیر کردم. هیچ‌کس نباید به خاطر مسائل شخصی یا اختلافات در فضای مجازی، از ورود به یک رویداد ورزشی عمومی محروم شود.»

کورتز که یک هوادار افراطی مسی است و حتی تتوهایی با طرح این بازیکن دارد، احتمال تقابل با خانواده مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ (به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا) را رد نکرده و قصد دارد در آن مسابقات نیز حاضر شود. در مقابل این حواشی، آنتونلا روکوزو همواره بر اهمیت حفاظت از حریم خصوصی و ثبات خانواده‌اش تأکید دارد. او در مصاحبه‌ای با Grazia درباره سبک زندگی‌شان گفت: «ما عاشق روتین زندگی‌مان هستیم؛ این ساختار برای خانواده ما حیاتی است. صبح‌ها زود بیدار می‌شویم، بچه‌ها را به مدرسه می‌رسانیم و من تلاش می‌کنم پنج روز در هفته تمرینات ورزشی‌ام را انجام دهم. کارهای حرفه‌ای و جلسات عکاسی‌ام را هم در همان زمان حضور بچه‌ها در مدرسه گنجانده‌ام. بعد از آن، تمام وقتم صرف فعالیت‌های ورزشی و فوق‌برنامه بچه‌ها می‌شود. ما دقیقاً مثل یک خانواده معمولی زندگی می‌کنیم.»

او درباره روحیه تیمی در زندگی مشترکشان افزود: «خانواده اولویت اول من است و همیشه و فراتر از هر چیزی حامی همسرم هستم. اما این یک جاده دوطرفه است؛ لئو هم از من حمایت می‌کند و ما یک تیم واقعی هستیم. ما می‌خواهیم چنین ساختاری را به عنوان خانواده حفظ کنیم. من بابت این تعادل میان زندگی حرفه‌ای و شخصی خوشحالم، هرچند مدیریت هم‌زمان عکاسی‌ها، جلسات و رسیدگی به بچه‌ها گاهی چالش‌برانگیز است.

آنتونلا همچنین با ابراز رضایت از زندگی در آمریکا، تجربه حضور در میامی را نسبت به هوای سرد و خاکستری پاریس بسیار لذت‌بخش توصیف کرد و از سرعت بالای انطباق فرزندانش با محیط‌های جدید ابراز افتخار نمود.