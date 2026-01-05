عکس ماهوارهای از تازهترین وضعیت دریاچه ارومیه
تصویر کوپرنیک از وضعیت جدید دریاچه ارومیه: با وجود ادامه ورود آب اما متاسفانه حجم آبی که الان دارد بسیار کم و بحرانی است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۲| |
5989 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
باید قبول کنیم که دریاچه ارومیه به دلیل سال ها سوءمدیریت مسئولین بی کفایت عملا از نظر اکولوژیک و زیست محیطی مرده است و امکان احیاء آن در شرایط عادی وجود ندارد ، مگر با انتقال آب فراوان از یک منبع آبی دیگر (مثل دریای خزر)
این نحوه آبگیری تنها هدر دادن آب شیرین است راهکار دریاچه ارومیه بخش بندی و استفاده از پسابهاست نه آب شیرین رودخانه ها
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟