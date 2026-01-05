مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
هواشناسی اعلام کرد، یک هفته برفی و سفید پیش رو داریم!
به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، بنا بر الگوهای هواشناسی در هفته آینده با نفوذ امواج سرد و بارشی، نوار شمالی و غربی کشور (شمالغرب، غرب، دامنههای زاگرس، شمال به جز نواحی جلگهای و شمالشرق) شاهد بارش برف مداوم و قابل توجه خواهیم بود.
بنا بر این گزارش، بارشها عمدتاً در ارتفاعات سنگینتر بوده و سفیدپوشی گستردهای ایجاد خواهد کرد.
