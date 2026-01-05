صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه

هواشناسی اعلام کرد، یک هفته برفی و سفید پیش رو داریم!
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۱
| |
44564 بازدید
|
۵
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، بنا بر الگوهای هواشناسی در هفته آینده با نفوذ امواج سرد و بارشی، نوار شمالی و غربی کشور (شمال‌غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس، شمال به جز نواحی جلگه‌ای و شمال‌شرق) شاهد بارش برف مداوم و قابل توجه خواهیم بود.

بنا بر این گزارش، بارش‌ها عمدتاً در ارتفاعات سنگین‌تر بوده و سفیدپوشی گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد.

هواشناسی سامانه بارشی برف بارش برف کاهش دما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
14
پاسخ
الکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
19
پاسخ
سلام الكي ميگه حرف پيش روش حساب نكن هفته گذشته برف روب درخيابان گذاشتن خبري نشد برفم برفهاي قديم برف قديم يادتونه بااون امكانات ............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
27
پاسخ
گفته بودم باید شکرگذار بود بابت تمامی نعمات خداوند
پاسخ ها
دنیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
افرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
16
پاسخ
انشالله بباره خدارو شکر
