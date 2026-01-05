دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری یک فرد مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد که با مشاهده ماموران انتظامی اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرده بود، در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۰۶| |
3249 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ احسان بردیا، فرمانده انتظامی دزفول ظهار داشت: برابر گزارشهای مردمی فرد مسلحی که در نظر داشت در سطح شهرستان دزفول از اعتراضات مردمی سوء استفاده و مسلحانه آشوب و اغتشاش به پا کند، دستگیر شد.
وی ادامه داد: اغتشاشگر مسلح به محض رویت ماموران به سمت آنها تیراندازی کرده که سرانجام در آتش متقابل پلیس از ناحیه پا زمین گیر و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف سلاح و فشنگهای مربوطه اظهارکرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با برهم زنندگان امنیت عمومی با اقتدار و برابر با قانون برخورد میکند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟