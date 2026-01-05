صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول

فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری یک فرد مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد که با مشاهده ماموران انتظامی اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرده بود، در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ احسان بردیا، فرمانده انتظامی دزفول ظهار داشت: برابر گزارش‌های مردمی فرد مسلحی که در نظر داشت در سطح شهرستان دزفول از اعتراضات مردمی سوء استفاده و مسلحانه آشوب و اغتشاش به پا کند، دستگیر شد.

وی ادامه داد: اغتشاشگر مسلح به محض رویت ماموران به سمت آنها تیراندازی کرده که سرانجام در آتش متقابل پلیس از ناحیه پا زمین گیر و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف سلاح و فشنگ‌های مربوطه اظهارکرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با برهم زنندگان امنیت عمومی با اقتدار و برابر با قانون برخورد می‌کند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
6
پاسخ
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
4
پاسخ
بلافاصله و بدون مهلت اعداشان کنید در دادگاههای ویژه. گذر زمان باعث حمایت اربابان خارجی آنها و فشار برای لغو حکم میشود.
