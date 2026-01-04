صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه مستقیم به ۸۶ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود

وزیر اقتصاد با بیان این‌که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود، گفت: یارانه مستقیم به صورت کالابرگ برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهک‌ها پرداخت خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۹۷
| |
3433 بازدید
یارانه مستقیم به ۸۶ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود

به گزارش تابناک، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی در تشریح طرح کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار کرد: این طرح به عنوان «حق شهروندی» و در راستای شعار عدالت‌محوری دولت چهاردهم اجرا می‌شود. این حمایت برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهک‌ها پرداخت خواهد شد.

منابع ارزی بیشتر از بودجه پیشین تأمین شد

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، با مجوز مقام معظم رهبری از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است. رقم کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود. این منابع در سال آینده نیز از بودجه دولت و منابع ارزی کشور تأمین خواهد شد.

 انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مردم

مدنی‌زاده توضیح داد: در روش جدید، به جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، منابع مستقیماً به مردم پرداخت می‌شود. مردم می‌توانند از اعتبار کالابرگ برای خرید سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اختلاف قیمت پس از اصلاح را جبران نمایند. در صورت تغییر نرخ ارز، این اعتبار به طور خودکار افزایش یافته و به مردم بازگردانده می‌شود.

وی افزود: جزئیات طرح توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

 آغاز اجرای طرح از امروز

وزیر اقتصاد اعلام کرد: این طرح از صبح امروز با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده و عملیات اجرایی آن شروع گردیده است. واردات کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید انجام می‌شود و فرآیند ترخیص گمرکی با حداقل معطلی و بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه تسهیل شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: مشکلات گذشته مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت دموراژ به کشتی‌ها برطرف خواهد شد و کالا به سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین اعتبار کالابرگ در حساب‌های مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابل برداشت است.

وی با اشاره به جلسات متعدد با تولیدکنندگان و اصناف در شش ماه گذشته، گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها معطلی در فرآیند گمرکی و تخصیص ارز بود که با این اصلاح، هزینه‌های سنگین تحمیلی به فعالان اقتصادی و مردم حذف می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدنی زاده وزیر اقتصاد کالابرگ ارز ترجیحی کالاهای اساسی یارانه
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
معاون اجرایی رئیس جمهور:اجرای وعده عدالت یارانه‌ای پزشکیان آغاز شد
دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰
شوک جدید به بازار کالاهای اساسی
جزئیات اجرای کالابرگ‌الکترونیک؛ یارانه نقدی عملاً کنار رفت؟
ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی رسما حذف شد
اعلام زمان نوبت خرید اول کالابرگ
کالابرگ 4 میلیونی به چه کسانی اختصاص می‌یابد؟
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
زمان واریز اعتبار ۴ میلیونی کالابرگ
پایان رانت چند میلیارد دلاری در بازار ارز/ تصمیم رئیس‌جمهور، خواب چه کسانی را آشفته کرد؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005fAX
tabnak.ir/005fAX