وزیر اقتصاد با بیان این‌که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود، گفت: یارانه مستقیم به صورت کالابرگ برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهک‌ها پرداخت خواهد شد.

به گزارش تابناک، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی در تشریح طرح کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار کرد: این طرح به عنوان «حق شهروندی» و در راستای شعار عدالت‌محوری دولت چهاردهم اجرا می‌شود. این حمایت برای همه ایرانیان ساکن کشور و به حدود ۸۶ میلیون نفر از همه دهک‌ها پرداخت خواهد شد.

منابع ارزی بیشتر از بودجه پیشین تأمین شد

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، با مجوز مقام معظم رهبری از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است. رقم کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل و بین مردم توزیع می‌شود. این منابع در سال آینده نیز از بودجه دولت و منابع ارزی کشور تأمین خواهد شد.

انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مردم

مدنی‌زاده توضیح داد: در روش جدید، به جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در ابتدای زنجیره، منابع مستقیماً به مردم پرداخت می‌شود. مردم می‌توانند از اعتبار کالابرگ برای خرید سبد کالایی مشخص استفاده کنند یا اختلاف قیمت پس از اصلاح را جبران نمایند. در صورت تغییر نرخ ارز، این اعتبار به طور خودکار افزایش یافته و به مردم بازگردانده می‌شود.

وی افزود: جزئیات طرح توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

آغاز اجرای طرح از امروز

وزیر اقتصاد اعلام کرد: این طرح از صبح امروز با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده و عملیات اجرایی آن شروع گردیده است. واردات کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید انجام می‌شود و فرآیند ترخیص گمرکی با حداقل معطلی و بدون نیاز به تخصیص ارز جداگانه تسهیل شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: مشکلات گذشته مانند دپوی کالا در گمرک یا پرداخت دموراژ به کشتی‌ها برطرف خواهد شد و کالا به سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین اعتبار کالابرگ در حساب‌های مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابل برداشت است.

وی با اشاره به جلسات متعدد با تولیدکنندگان و اصناف در شش ماه گذشته، گفت: یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها معطلی در فرآیند گمرکی و تخصیص ارز بود که با این اصلاح، هزینه‌های سنگین تحمیلی به فعالان اقتصادی و مردم حذف می‌شود.