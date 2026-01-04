صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ترامپ: پس از ونزوئلا، آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد!

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای آشکارا اذعان کرد: پس از ونزوئلا، آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۹۱
| |
1822 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با آتلانتیک اعلام کرد: اگر «دلسی رودریگز» معاون رئیس جمهور ونزوئلا تصمیمات درستی نگیرد، هزینه بسیار بیشتری نسبت به مادورو خواهد پرداخت. وی ممکن است نفر بعدی باشد.

رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه اضافه کرد: پس از ونزوئلا، آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد. کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن می‌شود.

یک دیپلمات اروپایی بلند پایه در بروکسل پیشتر در گفتگو با تاس تاکید کرد: ربودن مادورو با استفاده از زور و خشونت یک پیام واضح برای جهانیان دارد؛ آمریکا برای تحقق اهداف سیاسی خود از اهرم نظامی به صورت مستقیم استفاده می‌کند حتی اگر به قیمت زیر پا گذاشتن حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل باشد. این پیام به اروپا نیز رسیده است. برای نخستین بار در تاریخ ناتو طی ۷۵ سال گذشته کشورهای اروپایی خود را شریک سیاسی نمی‌دانند بلکه اهداف احتمالی در برابر آمریکا به ویژه در سایه خواسته‌های این کشور در قبال گرینلند می‌بینند. این اوضاع یک خلأ امنیتی در قاره اروپا ایجاد کرده و باعث می‌شود این کشورها به دنبال تسریع طرح خود برای مسلح شدن به صورت مستقل از چتر آمریکا باشند.

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اقدام یک حرکت خطرناک به شمار می‌رود که باعث شعله رو شدن درگیری‌های منطقه‌ای و بین المللی می‌شود.

