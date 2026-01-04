مادورو همچنان رئیسجمهور ونزوئلا است
وزیر خارجه ونزوئلا گفت نهادهای دولتی این کشور همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور مشروع دولت است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا شامگاه یکشنبه در سخنانی عنوان کرد: «امروز، ونزوئلا بهرغم ضربهای که متحمل شد، از صلح و آرامش برخوردار است.»
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه ونزوئلا طی اجلاس اضطراری جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب گفت: «نهادهای دولتی ونزوئلا کاملا فعال هستند، قانون اساسی همچنان قوی است و یک رئیسجمهور قانونی، نیکولاس مادورو وجود دارد که بهرغم ربوده شدن، همچنان رئیس دولت است و وظایف خود را انجام میدهد.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی غیرقانونی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.
