به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایوان گیل» وزیر امور خارجه ونزوئلا شامگاه یکشنبه در سخنانی عنوان کرد: «امروز، ونزوئلا به‌رغم ضربه‌ای که متحمل شد، از صلح و آرامش برخوردار است.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه ونزوئلا طی اجلاس اضطراری جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب گفت: «نهادهای دولتی ونزوئلا کاملا فعال هستند، قانون اساسی همچنان قوی است و یک رئیس‌جمهور قانونی، نیکولاس مادورو وجود دارد که به‌رغم ربوده شدن، همچنان رئیس دولت است و وظایف خود را انجام می‌دهد.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی غیرقانونی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.