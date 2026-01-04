تحلیل ولایتی از آخرین وضعیت جبهه مقاومت در منطقه

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ولایتی، جمعی از شخصیت‌ها و نخبگان برجسته مجمع جهانی حامیان مقاومت از کشور‌های لبنان، عراق، اسپانیا، فلسطین، برزیل، روسیه، مصر، چاد، آرژانتین، شیلی، هند، ایرلند، آلمان، الجزایر و اردن، در پایان نشست تخصصی «روایت مقاومت» که به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و به میزبانی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار شد، با دکتر علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این دیدار، دکتر یحیی غدار، دبیرکل همایش حمایت جهانی از مقاومت، به نمایندگی از حاضران، از نقش سازنده، مؤثر و تعیین‌کننده دکتر ولایتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ـ چه در دوران تصدی وزارت امور خارجه و چه در دوران مسئولیت مشاورت امور بین‌الملل مقام معظم رهبری ـ قدردانی کرد.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه حامیان جریان مقاومت از حرکتی که با محوریت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، اظهار داشت: نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و در شکل‌دهی، تقویت و گسترش محور و اندیشه مقاومت، نقشی تعیین‌کننده بوده و جهان اسلام و جبهه مقاومت به این نقش تاریخی افتخار می‌کنند.

دکتر غدار همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جبهه مقاومت در مقابله با صهیونیسم، تصریح کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی معمار، نماد و الگوی برجسته جبهه مقاومت بود که با اخلاص، شجاعت و تدبیر، راهی ماندگار برای آزادگان جهان ترسیم کرد.

در ادامه این دیدار، دکتر ولایتی ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا و نمایندگان مجمع جهانی حامیان مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقاومت، به‌ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی تاریخ‌ساز بود که با ایمان راسخ، عقلانیت، روحیه جهادی و انقلابی و فداکاری، معادلات منطقه را به نفع جبهه مقاومت تغییر داد و نام او برای همیشه به‌عنوان پرچمدار عزت و استقلال امت اسلامی در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

وی همچنین از حمایت‌ها، مجاهدت‌ها و تلاش‌های مستمر حاضران در مقابله با رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین قدردانی کرد.

دکتر ولایتی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره تهدیدات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ در میامی، تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطفی بسیار مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: تهدیدات اخیر ترامپ و نتانیاهو بیش از آنکه متوجه ایران باشد، ناظر به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی، موقعیت بی‌ثبات نتانیاهو و نیز نگرانی ترامپ نسبت به آینده جایگاه سیاسی خود در ریاست‌جمهوری آمریکاست. امروز جمهوری اسلامی ایران، به‌مراتب قدرتمندتر از ایرانِ پیش از جنگ ۱۲ روزه است. نتانیاهو در حالی از پیروزی سخن می‌گوید که در تمامی جبهه‌ها، از غزه و لبنان گرفته تا یمن و نهایتاً در برابر ایران، شکست خورده است. این رویکرد، یادآور منطق تبلیغاتی گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی، است که در اوج شکست هیتلر، از پیروزی سخن می‌گفت.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به درخواست آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: این یک قاعده شناخته‌شده است که طرف شکست‌خورده درخواست آتش‌بس می‌کند.

رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ روز و آمریکا تنها پس از یک روز، با اصرار چنین درخواستی را مطرح کردند؛ آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تنها بخش کوچکی از توان نظامی خود را به کار گرفته بود.

وی تأکید کرد: یقین بدانید اگر جنگ چند روز دیگر ادامه می‌یافت، خسارت‌های عظیم و جبران‌ناپذیری برای رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد.

دکتر ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی ایران گفت: لازم می‌دانم به‌صورت مختصر، نکاتی را برای آشنایی بیشتر شما با کشورمان بیان کنم:

ایران دارای یکی از طولانی‌ترین تاریخ‌ها و تمدن‌ها در میان کشور‌های جهان است.

در طول این تاریخ چند هزار ساله، مردم ایران همواره متحد بوده و از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند.

با وجود فراز و نشیب‌های فراوان تاریخی، ملت ایران همواره با هوشیاری و تبعیت از رهبران مصمم و مقتدر خود، بر مشکلات فائق آمده است.

در دوران معاصر، حضرت امام خمینی (ره) حرکتی عظیم و کم‌نظیر در تاریخ ایران رقم زدند و مردم ایران یکپارچه، با تقدیم جان و مال خود، در برابر رژیم پهلویِ مورد حمایت کامل آمریکا ایستادگی کردند و متعاقباً در جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز مقاومت کردند.

ولایتی گفت: پس از رحلت آن حضرت، خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، همان مسیر را با اقتدار ادامه داده‌اند. امروز بدون اغراق، ایران یکی از چند کشور مستقل و مقتدر جهان به شمار می‌رود.

دکتر ولایتی در تحلیل اظهارات نتانیاهو و ترامپ در دیدار اخیر آنان در میامی اظهار داشت:

الف) نتانیاهو یکی از فاسدترین و پلیدترین رؤسای رژیم صهیونیستی در طول تاریخ این رژیم است.

ب) وی در حال حاضر فاقد هرگونه اعتبار جدی در میان افکار عمومی، نخبگان سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی و نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

ج) پس از جنگ ۱۲ روزه، تحولات مهمی در سرزمین‌های اشغالی رخ داده که از جمله آنها تخریب زیرساخت‌های اساسی رژیم صهیونیستی توسط موشک‌های جمهوری اسلامی و ایجاد موج گسترده ترس، ناامیدی و تمایل به مهاجرت معکوس است.

وی با استناد به گزارش «مؤسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی» منتشرشده در ۲۳ نوامبر، گفت: ۲۷ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در حال بررسی ترک این مناطق هستند. همچنین براساس گزارش خبرگزاری «رویترز» به نقل از «انجمن صنایع پیشرفته اسرائیل»، ۵۳ درصد از کارکنان شرکت‌های بزرگ فناوری فعال در سرزمین‌های اشغالی پس از جنگ ۱۲ روزه، درخواست انتقال به خارج از اسرائیل را مطرح کرده‌اند.

دکتر ولایتی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی ترامپ اظهار داشت: ترامپ فردی است که در گفتار و رفتار، فاقد ملاحظات متعارف دیپلماتیک بوده و سخنان او به‌طور مکرر با یکدیگر و حتی با عملکردش در تناقض است. به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا و جهان، سخنان او را باورپذیر نمی‌دانند.

وی افزود: ترامپ از یک سو مدعی نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران است و از سوی دیگر، ایران را به‌دلیل ادامه فعالیت‌های هسته‌ای تهدید می‌کند که این خود، تناقضی آشکار است. در داخل آمریکا نیز هر روز بر شمار مخالفان او افزوده می‌شود و با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، در صورت تداوم این روند، احتمال شکست سیاسی او بسیار بالاست.

دکتر ولایتی تصریح کرد: حمایت پررنگ ترامپ از نتانیاهو در دیدار میامی، بیش از هر چیز با هدف جلب آرای یهودیان آمریکا در انتخابات آینده صورت می‌گیرد.

با توجه به شرایط منفی رو به رشد سیاسی ترامپ در آمریکا و نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، اعتبار و اثرگذاری سیاسی هر دو به‌طور مستمر در حال کاهش است.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و تقویت مستمر توان دفاعی خود، در موقعیتی قرار دارد که احتمال هرگونه تجاوز جدید علیه آن، بسیار ضعیف و دور از واقعیت به نظر می‌رسد.