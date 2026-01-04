وزیر خارجه آمریکا: ما در جنگ با ونزوئلا نیستیم!

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد ایالات متحده در حال جنگ با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است، «نه در جنگ با ونزوئلا» و در عین حال به جنگ احتمالی با دولت کوبا اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه در تازه‌ترین اظهار نظر مدعی شد: «بخش نفت ونزوئلا توسعه نیافته و به کمک زیادی نیاز دارد.»

وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با رسانه خبری «ان‌بی‌سی نیوز» ادعا کرد: «من انتظار دارم تغییرات در مدیریت صنعت نفت به نفع مردم ونزوئلا باشد و قاچاق مواد مخدر را متوقف کند.»

روبیو با طرح ادعایی مبنی بر اینکه ایالات متحده در حال جنگ با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است، نه در جنگ با ونزوئلا، گفت: «درآمدهای نفتی به مردم نمی‌رسد، بلکه غارت می‌شود و به همین دلیل است که ما آن را تحریم کردیم.»

رسانه خبری «بلومبرگ» پیشتر گزارش داد در حالی‌که ادعای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روز شنبه مبنی بر «اداره کردن» ونزوئلا همچنان باعث سردرگمی و ابهام فراوان در خصوص نیات و مقاصد آمریکا در قبال این کشور حوزه آمریکای لاتین است، یک مقام آمریکایی مدعی شد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا از سوی واشنگتن به‌عنوان «مسؤول اداره» ونزوئلا تعیین می‌شود.

مارکو روبیو در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا هدف بعدی دولت ترامپ دولت کوبا است، گفت: «دولت کوبا یک مشکل بزرگ است. فکر می‌کنم آنها در دردسر زیادی هستند. بله. من قصد ندارم با شما در مورد گام‌های آینده‌مان و سیاست‌های فعلی‌مان در این زمینه صحبت کنم. اما فکر نمی‌کنم این موضوع که ما طرفداران محکم رژیم کوبا نیستیم، چیز عجیبی باشد.»

وزیر خارجه آمریکا درخصوص اینکه چه تعداد نیروی آمریکایی در ونزوئلا حضور دارند، تصریح کرد: «ایالات متحده نیروی زمینی ندارد. نیروها حدود ۲ ساعت در ونزوئلا بودند تا مادورو را دستگیر کنند. البته رئیس‌جمهور ایالات متحده دیروز گفت که ما از حضور نیروهای زمینی نمی‌ترسیم. دولت گزینه اعزام نیروی زمینی به ونزوئلا را رد نمی‌کند، اما به اعمال فشار از طریق تحریم نفتی متکی است.»

او همچنین تاکید کرد: «اگر قایق‌های حامل مواد مخدر سعی کنند به سمت ایالات متحده حرکت کنند، ما به هدف قرار دادن آنها ادامه خواهیم داد. ما به توقیف قایق‌هایی که با حکم دادگاه تحریم شده‌اند ادامه خواهیم داد. ما به این کار و احتمالا موارد دیگر ادامه خواهیم داد تا زمانی که مواردی که باید به آنها رسیدگی شود، مورد توجه قرار گیرند.»

روبیو درباره اقدامات آمریکا در ونزوئلا نیز مدعی شد: «اولین گام‌ها، تأمین امنیت منافع ملی ایالات متحده و همزمان چیزی است که به نفع مردم ونزوئلا هم باشد... دیگر قاچاق مواد مخدر نباشد. دیگر حضور ایران و حزب‌الله در آنجا نباشد. دیگر از صنعت نفت برای ثروتمند کردن همه دشمنان ما استفاده نشود.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: «اکنون افراد دیگری مسئول دستگاه نظامی و انتظامی آنجا هستند؛ آن‌ها باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند در چه مسیری حرکت کنند. ما امیدواریم آن‌ها مسیری متفاوت از مسیری که مادورو انتخاب کرد، برگزینند.»

مارکو روبیو درباره «اداره» ونزوئلا هم گفت: «مسئله اداره کردن نیست، بلکه هدایت سیاست‌هاست. ما می‌خواهیم ونزوئلا در مسیری مشخص حرکت کند؛ چون نه‌تنها معتقدیم این مسیر به نفع مردم ونزوئلاست، بلکه در راستای منافع ملی ما نیز قرار دارد. من هم در این مسیر مشارکت خواهم داشت»

او درباره تغییرات در ونزوئلا نیز گفت: «فوری‌ترین تغییرات، آن‌هایی هستند که در راستای منافع ملی ایالات متحده قرار دارند. ما نمی‌توانیم در نیم‌کره خود اجازه دهیم کشوری به محل فعالیت‌های همه دشمنان ما در سراسر جهان تبدیل شود.»

روبیو در رابطه با اینکه آیا با «ماریا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل همکاری خواهد کرد یا خیر، گفت: «اکثریت قریب به اتفاق مخالفان دیگر در داخل ونزوئلا حضور ندارند. ما مسائل کوتاه‌مدتی داریم که باید فورا به آنها رسیدگی شود. ما انتظار داریم که شاهد انطباق و همکاری بیشتری باشیم.»

وی افزود: «اکنون افراد دیگری مسئول ارتش و پلیس هستند و آنها باید همین حالا تصمیم بگیرند که می‌خواهند به چه سمتی بروند. ما امیدواریم که آنها مسیری متفاوت از مسیری که مادورو انتخاب کرد، را انتخاب کنند.»

وزیر خارجه آمریکا درباره برگزاری انتخابات در ونزوئلا گفت: «انتخابات؟! فکر می‌کنم در حال حاضر زود است.»

مارکو روبیو ادعا کرد: «ایالات متحده انتظار دارد دولت ونزوئلا پس از دستگیری مادورو، مقامات ایرانی و حزب الله را اخراج کند.»

او در ادامه ادعایش عنوان کرد: «آیا ورود مواد مخدر متوقف شده است؟ آیا تغییرات اعمال شده است؟ آیا ایران اخراج شده است؟ آیا حزب الله دیگر قادر نیست و ایران دیگر نمی‌تواند از ونزوئلا علیه منافع ما فعالیت کند؟ آیا الگوی مهاجرت متوقف شده است؟ شما نمی‌توانید ونزوئلا را به یک مرکز عملیاتی برای ایران، روسیه، حزب‌الله، چین یا ماموران اطلاعاتی کوبا تبدیل کنید. این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. شما نمی‌توانید بزرگترین ذخایر نفتی جهان را تحت کنترل دشمنان ایالات متحده داشته باشید.»