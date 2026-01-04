 محبوبیت علیرضا منصوریان در بین هواداران عراقی + عکس

سرمربی سابق استقلال، در مدت کوتاه حضور در تیم الطلبه عراق، محبوبیت چشمگیری بین هواداران تیم به دست آورده و تبدیل به برندملی ایران شده است.

به گزارش تابناک، هواداران با نصب بنرهای «داش علی منصور السلطان» و تشویق‌های بی‌امان، حمایت گسترده‌ای از او نشان داده‌اند.

این استقبال گرم، به‌ویژه پس از پیروزی دربی بغداد مقابل الشرطه، به موجی از هیجان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر شده است‌.