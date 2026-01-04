تذکر رئیس جمهور فنلاند به ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزای اسپوتنیک،‌ استاب در شبکه اجتماعی ایکس «ایکس» نوشت: «همه کشورها مسئولیت دارند که به حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و به آن پایبند باشند. حفظ این اصل در راستای منافع حیاتی فنلاند است و سنگ‌بنای سیاست خارجی ما محسوب می‌شود.»

بنا بر این گزارش استاب در عین حال مدعی شد که انتخابات ۲۰۲۴ در ونزوئلا جعلی بوده و رژیم «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا مشروعیت ندارد. وی افزود که در شرایط کنونی، حمایت از «گذار به یک دولت دموکراتیک» اهمیت دارد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی غیرقانونی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و نیکولاس مادورو و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد. چندین نماینده کنگره آمریکا این عملیات را «غیرقانونی» دانستند، در حالی‌که دولت ایالات متحده وعده داده که مادورو محاکمه خواهد شد.

وزارت امور خارجه ونزوئلا قصد خود را برای درخواست تجدیدنظر در مورد اقدامات واشنگتن به سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرد و خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شده است.

روسیه نیز همبستگی خود را با ونزوئلا اعلام کرد. وزارت خارجه روسیه نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌ها درباره انتقال اجباری مادورو و همسرش در جریان تجاوز آمریکا به کاراکاس ابراز کرد و خواستار آزادی آن‌ها شد. مسکو هم‌چنین بر لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها پیرامون ونزوئلا تاکید کرد.