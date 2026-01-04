صفحه خبر لوگوبالا تابناک
معاونت ارزی زیر ذره‌بین تابناک

نخستین آزمون همتی در بانک مرکزی/ چه کسی در سودای «معاونت ارزی» است؟

هم‌زمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، انتظار برای اصلاح ترکیب معاونان رئیس کل، افزایش یافته است؛ انتظاری که بیش از هر بخش، متوجه معاونت ارزی است؛ حوزه‌ای که تجربه نشان داده انتصابات غیرتخصصی در آن، مستقیماً بازار ارز را وارد فاز التهاب می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۵۰
| |
5422 بازدید
|
۲۲

نخستین آزمون همتی در بانک مرکزی/ چه کسی در سودای «معاونت ارزی» است؟

با انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، نگاه‌ها بار دیگر به ساختمان میرداماد دوخته شده است؛ جایی که حالا انتظارات برای خانه‌تکانی مدیریتی و پایان دادن به یک دوره تصمیم‌سازی‌های پرهزینه، بیش از هر زمان دیگری بالا رفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی افکار عمومی منتظرند ببینند با شروع به کار همتی در بانک مرکزی، نخستین سیگنال‌های تغییر، از کدام بخش بانک مرکزی مخابره خواهد شد.

بی‌تردید، نخستین نگاه‌ها به معاونت ارزی بانک مرکزی دوخته می‌شود؛ بخشی حساس، اثرگذار و تعیین‌کننده که می‌توان گفت کوچک‌ترین خطا یا تعلل در آن، مستقیماً خود را در قیمت دلار، سفره مردم و ثبات اقتصاد کشور نشان می‌دهد. آشفتگی‌های مکرر بازار ارز در سال‌های اخیر نیز، ناخودآگاه نگاه‌ها را به همین حوزه بازمی‌گرداند.

با آغاز به کار همتی، انتظار برای تغییر در این معاونت کلیدی بیش از گذشته جدی شده است؛ چرا که تجربه سال‌های اخیر ـ چه در دوره صالح‌آبادی و چه در دوره فرزین ـ نشان داد انتخاب معاونان ارزی سفارشی، فاقد تخصص، تجربه و نگاه فنی، نه‌تنها کمکی به ثبات بازار نکرد، بلکه در بزنگاه‌ها بر دامنه بحران افزود.

نمونه بارز این دست انتصابات، در سال پایانی مدیریت فرزین رقم خورد؛ جایی که با کنار گذاشتن محمد آرام از معاونت ارزی، فردی به نام علیرضا گچ‌پز‌زاده به‌عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد؛ مدیری که سابقه کاری و حتی پایان‌نامه دانشگاهی‌اش، نه به سیاست‌گذاری ارزی، بلکه به طراحی سیستم اطلاعاتی ساختار محصول در صنعت خودرو بازمی‌گشت. نتیجه چنین انتخابی، در نهایت خود را در بازار نشان داد؛ جایی‌که نرخ ارز در روز‌های پایانی مدیریت فرزین، تا مرز ۱۴۵ هزار تومان نیز پیش رفت و رکوردی تاریخی برجای گذاشت.

طبیعی بود که این‌گونه انتصابات اتوبوسی و غیرتخصصی، موجی از انتقادات کارشناسان اقتصادی و ارزی را به دنبال داشته باشد. حالا اما، با رفتن فرزین و ورود دوباره همتی به میرداماد، این انتظار شکل گرفته که دوران آزمون‌وخطا در معاونت‌های حساس به سر آمده باشد.

با این حال، شنیده‌های تابناک حکایت از آن دارد که هنوز هم برخی چهره‌ها، بیکار ننشسته‌اند و تلاش می‌کنند با رایزنی‌ها و لابی‌های پشت پرده، خود را به صندلی معاونت ارزی بانک مرکزی نزدیک کنند. یکی از این افراد، جوانی با نام مخفف «ا.خ» است؛ مدیری که هم‌اکنون در رأس یکی از بانک‌ها قرار دارد و در دولت پیشین نیز سابقه حضور در معاونت ارزی بانک مرکزی را داشته است.

نکته قابل‌تأمل آن‌که این فرد، حتی هم‌زمان با ورود همتی به ساختمان بانک مرکزی، به شکلی معنادار خود را در جمع همراهان رئیس‌کل جدید قرار داده و تلاش کرده از همان روز نخست، پیام نزدیکی مخابره کند؛ تلاشی که اگر به نتیجه برسد، می‌تواند زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاری ارزی کشور باشد.

این تحرکات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و کاهش درآمد‌های نفتی قرار دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی، واگذاری معاونت ارزی به افراد فاقد تخصص عمیق، تجربه میدانی و قدرت تصمیم‌گیری فنی، هزینه‌ای سنگین‌تر از گذشته به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، تصمیمات ارزی باید سریع، دقیق، کارشناسی و به دور از ملاحظات غیرحرفه‌ای باشد.

عبدالناصر همتی به‌خوبی این واقعیت را می‌شناسد؛ او تجربه سال ۱۳۹۷ را در کارنامه دارد؛ دوره‌ای که بازار ارز در اوج التهاب بود و نرخ‌ها به‌صورت ساعتی بالا می‌رفت. در آن مقطع، تشکیل یک تیم منسجم، متخصص و فنی در معاونت ارزی، این امکان را فراهم کرد که علی‌رغم حداقل شدن درآمد‌های ارزی کشور، بازار به سمت ثبات نسبی هدایت شود؛ عملکردی که هنوز هم به‌عنوان یکی از نقاط قوت دوره مدیریتی همتی از آن یاد می‌شود.

اکنون نیز انتظار عمومی از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی همین است:

نگاه به تجربه گذشته، ایستادن در برابر لابی‌های پشت پرده، و بستن راه بازگشت مدیرانی که قبلاً در همین حوزه کارنامه‌ای ضعیف از خود برجای گذاشته‌اند.

شرایط امروز بازار ارز، به‌مراتب پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر از سال ۱۳۹۷ است. در چنین فضایی، سکان معاونت ارزی باید به دست مدیرانی سپرده شود که نه سفارشی‌اند، نه رانتی؛ بلکه متخصص، باتجربه، آزمون‌پس‌داده و پاسخگو هستند. تنها در این صورت است که می‌توان به مهار آشفتگی‌های ارزی و بازگشت تدریجی ثبات به بازار امیدوار بود.

این مطالبه، فقط درباره معاونت ارزی نیست، اما بی‌تردید در شرایط فعلی، مهم‌ترین و فوری‌ترین انتصاب بانک مرکزی به شمار می‌رود؛ انتصابی که می‌تواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند، یا بار دیگر آن را به حاشیه بحران بکشاند.

 

برچسب ها
عبدالناصر همتی محمدرضا فرزین علیرضا گچ پز زاده معاونت ارزی معاون ارزی بانک مرکزی تحریم قیمت دلار جهش ارزی تخصص رئیس کل بانک مرکزی
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
دلار سنا همیشه باید یک و نیم تا دو درصد ارزان‌تر از دلار آزاد ، آزاد ۱۳۸ سنا ۱۳۵ آزاد ۱۵۰ سنا ۱۴۷ آزاد ۲۰۰ سنا ۱۹۶ و اگر آخر سال دلار ۲۵۰ شد دلار سنا باید ۲۴۵ نه کمتر ، دست رانت خواران باید برید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دلاری مونده مگه؟
با دلار 150 وارد کنند با چه قیمتی دست مردم برسد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
7
پاسخ
مطمئنا لابی. اگه به تخصص بود که یکی از اینا هم الان مسوول نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
8
پاسخ
خدایا بحق همه نیکان درگاهت
بحق دعاهای خالصانه مقربان درگاهت
بحق فرزندان زهرای اطهر که ائمه عزیز ما مردم ایران هستند
بحق رسول الله پیامبر راستین مردم مسلمان ایران
بحق دعاهای خالصانه علما و صلحا و عابدان ایران زمین

کشور عزیز مان ایران را از شر اجانب و بدخواهان داخلی و خارجی حفظ بفرما .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
با این مردم ساکت ساده لوح؟
ناشناس
|
Poland
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
سهمیه و لابی است ولی تخصص از نوع ذوب شدگان نظام سرمایه‌داری غربی هم اگر بدتر از لابی نباشد بهتر از آن نیست باید افرادی با نگرش و تفکر مدل بومی و نه مجری نظام سرمایه‌داری در این مناصب مهم قرار بگیرد که متاسفانه در چند دهه‌ی اخیر چنین نبوده
محمدرضا
|
Germany
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
10
پاسخ
درود بر تابناک
مثل همیشه دقیق و نکته سنج بود این گزارش امیدوارم دکتر همتی نسبت به انتصابات پیش رو دقت کافی داشته باشند و اجازه لابی چهره‌های تندرو و پایداری چی را ندن و افراد متخصص و فنی مسئولیت بگیرن.
تیم فرزین کاملاً سفارشی و اتوبوسی بودند و همگی باید برکنار بشن
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دولت ها در ایران همیشه درست ترین اقدامها را در نادرست ترین زمانها اجرا می کنند و دلیل ان هم این است که اصولا از سر اجبار دست به اقدام درست می زنند نه از سر برنامه داشتن! نمونه ان همین حذف ناگهانی ارز 28500 تومنی. تنها دلیلش نه داشتن برنامه بلکه نداشتن دلار و تشدید شدید کسری بودجه هست که عواقب ان بشدت خطرناک و دامنگیر خواهدبود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خوده رئیس بانک مرکزی چقدر اختیار دارد که معاونش چقدر داشته باشد هر کس باشد باید طبق دستور عمل کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
فرزین وظیفه و برنامه رو به خوبی و درستی پیاده کرد و بهترین و بزرگترین خدمت و انجام وظیفه رو برای دولت انجام داد
دلار را تا جایی که توانست گران کرد
حالا همتی به اسم ثبات شروع به نوسان گیری کرده و نقش جدید رو بازی میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2051
کی بود کی بود؟ من نبودم
اگر بد بود چرا زودتر عوض نشد؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
3
پاسخ
تا عید همتی دلار رو نیاورد زیر صد تونن اعدامش کنید تا دیگه کسی جرأت نکنه یک ملت رو مسخره خودش کنه
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
5
پاسخ
برای اینکه بدانید مادور با ثروتمند ترین کشور دنیا از نظر منابع نفت چه کرده همین اندازه بدانید که در ده سال اخیر هشت میلیون یا بیست درصد مردم ثروتمند ترین کشور امریکای لاتین بخاطر تورم و گرانی و رکود مجبور به اواره شدن به کشورهای همسایه که حتی یک بشکه نفت نداشتند و همیشه ارزو داشند که مانند ونزویلا باشند شدند. بزرگترین جرم مادورو تبدیل ثروتمند ترین کشور امریکا لاتین به فقیر ترین بوده.
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
2
پاسخ
دولت ها در ایران همیشه درست ترین اقدامها را در نادرست ترین زمانها اجرا می کنند و دلیل ان هم این است که اصولا از سر اجبار دست به اقدام درست می زنند نه از سر برنامه داشتن! نمونه ان همین حذف ناگهانی ارز 28500 تومنی. تنها دلیلش نه داشتن برنامه بلکه نداشتن دلار و تشدید شدید کسری بودجه هست که عواقب ان بشدت خطرناک و دامنگیر خواهدبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
1
پاسخ
چرا تا لحظه آخر لجبازی میکنید که الان با این دستپاچگی و سرعت بدنبال اصلاح اقتصاد باشید التبه با این گندی که زدید درست شدنی نیست!!!
قله های که داشتیم بهش میرسیدم و نزدیکش بودیم کدامند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
2
پاسخ
واقعا به مدیریت و لیاقت جناب همتی ایمان دارم و مطمنم اگر به درایت ایشان فرصت بدهیم انشالله شاهد مدیریت منسجم و قوی و دور از حاشیه ای خواهیم بود ضمننا با توجه به شرایط فعلی همه با هم باید برای موفقیت ایشان تلاش کنیم ...انشاالله
