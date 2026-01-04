اولین خرید زمستانی پرسپولیس جنجالی شد؛ جهش سرگیف، دود شدن دلارهای سرژ اوریه!

پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی هم خیلی زود وارد بازار شد و قرارداد ایگور سرگیف پس از پشت سرگذاشتن تست‌های پزشکی و تاییدیه ایفمارک، امضا خواهد شد. البته افشای غیررسمی رقم قرارداد مهاجم ازبک جنجال‌ساز شده است.

اوریه قراردادی حدود ۶۰۰ هزار دلار دارد و از سویی حاضر به توافق با مسئولان باشگاه نیست و برای فسخ توافقی، خواهان دریافت تمام مبلغ قرارداد خود شده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با پایان نیم فصل نخست لیگ برتر و آغاز روز‌های مهیج نقل و انتقالات، حالا نگاه هواداران تیم‌ها به خصوص مدعیان به ورود و خروج بازیکنان در پست‌هایی است که تیم مورد علاقه شان در آن دچار ضعف و کمبود بوده است.

در این میان، باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات زمستانی را همچون مقطع نقل و انتقالات پیش فصل، خیلی زود و البته پرسروصدا آغاز کرده است. سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، شنبه شب خبری روی خروجی خود قرار داد و نوشت: «با توجه به توافق اولیه صورت گرفته با ایگور سرگیف، این مهاجم شناخته شده فوتبال ازبکستان برای پیوستن به جمع سرخپوشان ایران، یک‌شنبه راهی تهران خواهد شد. مقدمات سفر وی فراهم شده و او بلافاصله پس از حضور در ایران در تست‌های پزشکی ایفمارک حضور پیدا می‌کند. قرارداد این بازیکن بعد از تست‌های پزشکی به امضا خواهد رسید. مذاکرات برای جذب دیگر بازیکنان مدنظر ادامه دارد و در فرصت باقیمانده نسبت به انجام آن برای حضور قوی‌تر در نیم فصل دوم رقابت‌ها و تامین نظرات سرمربی تیم استفاده خواهد شد.»

وعده باشگاه پرسپولیس محقق شد و ایگور سرگیف امروز با استقبال نمایندگان باشگاه از مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد. همانطور که در متن خبر، تاکید شده این بازیکن ازبکستانی در تست‌های پزشکی شرکت خواهد کرد و پس از دریافت تاییدیه‌ها از ایفمارک قرارداد نهایی با وی منعقد خواهد شد.

بدین ترتیب خیال کادرفنی و هواداران پرسپولیس راحت باشد که موردی مشابه سرژ اوریه دامنگیر این تیم نخواهد شد! پرسپولیس در حالی در نقل و انتقالات تابستانی و با هیاهوی رسانه‌ای زیاد، مقدمات حضور سرژ اوریه در فوتبال ایران را فراهم کرد که این مدافع به دلیل پوشیدن پیراهن تیم‌هایی، چون پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، در کانون توجه قرار گرفت. از سویی، رضا درویش، مدیر عامل وقت پرسپولیس در اظهارنظری مدعی شد که سرژ اوریه بزرگترین خرید خارجی تاریخ باشگاه است. اما همه چیز خیلی زود به هم ریخت و امیدواری‌ها رنگ باخت. همان روز‌های ابتدایی حضور سرژ اوریه، خبر ابتلای این بازیکن به بیماری هپاتیت B منتشر شد و او هفته‌های ابتدایی لیگ را از دست داد.

در ادامه نیز اوریه فرصت چندانی برای بازی در ترکیب پرسپولیس به دست نیاورد و مصدومیت‌های پی درپی، مانع از ارائه کارایی این مدافع در ترکیب سرخ‌های پایتخت شد. چند روز پیش هم اعلام شد که سرژ اوریه در فصل زمستان از باشگاه پرسپولیس جدا خواهد شد. این در حالی است که گفته می‌شود اوریه قراردادی حدود ۶۰۰ هزار دلار دارد و از سویی حاضر به توافق با مسئولان باشگاه نیست و برای فسخ توافقی، خواهان دریافت تمام مبلغ قرارداد خود است. بدین ترتیب حتی اگر ماجرای سرژ اوریه دردسرساز نشود و کار به محاکم قضایی فیفا کشیده نشود، بازهم چند صد دلار بدون هیچ دستاورد و کارایی لازم، هدر خواهد رفت.

همه اینها در شرایطی است که ایگور سرگیف هم نیامده، جنجال‌ساز شده است. البته ماجرا به خود این بازیکن مرتبط نیست و بازهم مسئولان باشگاه در محور موضوع قرار دارند. با انتشار خبر رسمی توسط باشگاه، سرگیف امروز مورد توجه هواداران قرار گرفت و به نفر سوم بیشترین سرچ ترانسفر مارکت در ساعات گذشته تبدیل شد. اما آنچه مهم است اینکه گفته می‌شود رقم قرارداد این بازیکن ازبک، به نسبت دریافتی او در تیم سابقش، جهش چشمگیری داشته است. براساس اعلام برخی منابع، رقم قرارداد ایگور سرگیف با پرسپولیس چیزی حدود ۱.۵ میلیون دلار برای یک‌ونیم فصل است. سرگیف در ازبکستان دستمزد سالانه حدود ۳۰۰ هزار دلاری می‌گرفته که حالا و براساس خبر‌های غیررسمی، پرسپولیس سالانه مبلغی در حدود یک میلیون دلار برای جذب این بازیکن هزینه خواهد کرد. مساله قابل تامل اینکه بازهم یک موضوع تکراری در فوتبال ایران است و ردپای دلال‌ها برای افزایش رقم قرارداد این بازیکن وجود دارد چرا که براساس اطلاعات به دست آمده، رقم اولیه برای توافق میان طرفین، کمتر از یک میلیون دلار در سال بوده است.

در هر حال سرگیف ۳۲ ساله که سابقه گلزنی به پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را دارد، فصل گذشته آمار بسیار خوب ۲۰ گل را در لیگ ازبکستان به ثبت رساند که آماری خیره‌کننده است و باید منتظر ماند و دید در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران، چه عملکردی از خود ثبت می‌کند.