واکنش علی نصیریان به پوستر جشنواره فیلم فجر

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی نصیریان بازیگر مطرح سینمای ایران ، درباره طراحی پوستر جشنواره فیلم فجر ۴۴ که تصویری از او در فیلم «شیر سنگی» را به نمایش می‌گذارد، بیان کرد: برای مراسم رونمایی پوستر جشنواره فیلم فجر از من دعوت کردند که تهران نبودم و حالم هم مساعد نبود اما اطلاعی نداشتم که پوستر را با عکس من می‌گذارند و اگر می‌دانستم مخالفت کردم.

وی اضافه کرد: در واقع فقط قبل از مراسم رونمایی با من تماس گرفتند تا در برنامه حضور داشته باشم و رونمایی را انجام دهم ولی از قبل به من گفته نشد که عکس من و فیلم «شیر سنگی» روی پوستر قرار گرفته است. اگر گفته بودند، حتماً می‌گفتم این کار را نکنید، چون علاقه‌ای به این نوع کارها ندارم.

این بازیگر شناخته شده سینمای ایران درباره این اتفاق بیان کرد: من مخالف هستم اما کاری است که انجام گرفته است. با این حال من مخالف هستم که عکس من، چه از فیلم «شیر سنگی» و چه از هر فیلم دیگری، روی پوستر گذاشته شود. دوست ندارم چنین کارهایی انجام شود. مثلاً زمانی برخی گفتند که می‌خواهند نام یک خیابان را به اسم من بگذارند، آن هم نزدیک محل زندگی‌ام اما من مخالفت کردم و دوست نداشتم اسم من را بگذارند.

وی با اشاره به فیلم‌ها و آثار ماندگاری که از او بر جای مانده است، ادامه داد: آثار من موجود است، فیلم‌ها و نمونه‌های مختلف هستند و همین آثار خلاقه نمایی از کارنامه هر فردی است، من هم نیازی ندارم این کارها برای من انجام شود. علاقه‌ای ندارم تصور شود که چنین تبلیغاتی برایم شکل گرفته است.

این هنرمند در ادامه درباره انتظارش از مسئولان جشنواره و احترامی که باید نسبت به وی صورت می‌گرفت، عنوان کرد: متولیان چنین رویدادی افرادی فرهنگی هستند و حداقل باید اصول را رعایت می‌کردند. درست است که فیلم صاحب دارد، اما حقوق معنوی یک فیلم از بین نرفته است. کسی نمی‌تواند با عکس ما از یک فیلم، چون صاحب اثر است، هر کاری بخواهد بکند.

نصیریان در پایان با اشاره به حضور مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم «شیرسنگی» در مراسم رونمایی اظهار کرد: آقای جوزانی صاحب فیلم است با این حال از من سوال و مشورتی نشد. خوب بود این اتفاق را به من هم اطلاع می‌دادند و می‌گفتند قرار است چنین کاری انجام شود.