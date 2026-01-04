اظهارات جنجالی خانواده احد ابراهیمی درباره عوامل حادثه
ما خانوادگی طرفدار نظام جمهوری اسلامی و شخص رهبر عزیزمان هستیم و از دستگاه های مربوطه میخواهیم به این مسئله رسیدگی کنند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ برادر مرحوم احد ابراهیمی: حادثهای که دیروز برای برادر من اتفاق افتاد توسط افرادی بود که از آمریکا و اسرائیل خط میگرفتند. ما خانوادگی طرفدار نظام جمهوری اسلامی و شخص رهبر عزیزمان هستیم و از دستگاه های مربوطه میخواهیم به این مسئله رسیدگی کنند.
