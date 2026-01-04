شوک جدید به بازار کالاهای اساسی

طبق آخرین اخبار به دست آمده، تامین ارز گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی، همچنان با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌ماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس آخرین اخباری به دست آمد، با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، «گندم» به عنوان یکی از کالا‌های اساسی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، به همراه دارو همچنان از این نرخ ارز استفاده می‌کند و الباقی کالا‌های اساسی به تالار دوم مرکز مبادله منتقل می‌شوند. هم اکنون نرخ آن بیش از ۱۳۰ هزار تومان است.

طبق آخرین اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، "با هدف تامین امنیت غذایی و معیشت مردم ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی خانوار‌ها انتقال یافت و به این ترتیب، از این به بعد دیگر کالا‌های اساسی همچون (ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، انواع روغن خام، نباتی و پالم، برنج، جو، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کود، و ...) ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دریافت نمی‌کنند و باید از تالار دوم مرکز مبادله تامین ارز شوند. "

به این ترتیب، نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که از نهاده‌ها و کالا‌های اساسی به جز گندم حذف می‌شود و فقط برای تامین دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

طبق آخرین آمار نیز از یکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴، حدود ۹۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شده است.

گفتنی است؛ از مقدار ارز ترجیحی تامین شده برای کالاها، حدود ۷۱۱۱ میلیون دلار به نام وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۲۱۲۹ میلیون دلار به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده است.

به این ترتیب، کالا‌های اساسی و نهاده‌ها باید از نرخ ارز تالار دوم که هم اکنون بیش از ۱۳۰ هزار تومان است، استفاده کنند.