کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب کلیات بودجه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۰۷
| |
1649 بازدید
کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق،‌ کلیات لایحه بودجه با اصلاحات انجام شده به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

به گفته وی این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان و حذف افزایش ارزش افزوده است.

بعد از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه دوشنبه (۸ دی) کمیسیون تلفیق، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مجلس اعلام آمادگی دولت برای انجام اصلاحات پنج‌گانه در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق  ومزایا در بودجه اعلام کرد.

بر این اساس رأی‌گیری درباره کلیات بودجه در مجلس به تعویق افتاد تا دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال کند.

جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی اصلاحات و نامه رئیس‌جمهور در هفته گذشته برگزار شد. امروز رای گیری درباره کلیات در کمیسیون تلفیق صورت گرفت و اعضای تلفیق با اعمال اصلاحاتی به آن رای دادند.

احتمال زیاد فردا مجلس به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق خواهند پرداخت و نمایندگان درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنند.

اگر کلیات لایحه بودجه در صحن علنی تصویب شود، بودجه به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع می‌شود.

اگر کلیات رد شود، بودجه به دولت برای اعمال اصلاحات ارجاع شده و دولت موظف است ظرف ۵ روز اصلاحاتی در لایحه بودجه اعمال کرده و بعد از آن به مجلس برای بررسی مجدد کلیات تقدیم کند.

جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
گزارش خطا
