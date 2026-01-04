واکنش تند کره شمالی به اقدامات آمریکا در ونزوئلا
حملات آمریکا به ونزوئلا خطرناک ترین نوع تجاوز علیه حاکمیت این کشور است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در پی تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو؛ کره شمالی اعلام کرد: حملات آمریکا به ونزوئلا خطرناک ترین نوع تجاوز علیه حاکمیت این کشور است. رویدادهای ونزوئلا نمونه دیگری است که به وضوح رویکرد وحشیانه آمریکا را نشان میدهد.
ما با نگرانی بسیار شدید به وخامت اوضاع کنونی در ونزوئلا توجه داریم.
