معضل ریاست‌جمهوری عراق با ۱۳ نامزد

۲۴ روز به پایان مدت انتخاب رئیس‌جمهور عراق مانده است اما این مسئله به دلیل کثرت تعداد نامزدها برای این پست با مشکلاتی مواجه است
معضل ریاست‌جمهوری عراق با ۱۳ نامزد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت: گروه‌های کرد تاکنون به توافق نهایی برای یک نامزد واحد برای پست ریاست جمهوری عراق دست نیافته‌اند. قانون اساسی بعد از برگزاری جلسه نخست و انتخاب هیئت ریاست پارلمان برای تکمیل انتخاب رئیس جمهور یک ماه مهلت می‌دهد. مذاکرات با اتحاد میهنی کردستان همچنان ادامه دارد و این حزب انعطاف بیشتری نشان داده است. اسامی زیادی از سوی حزب دموکراتیک کردستان یا اتحاد میهنی مطرح شده و بیش از یک نامزد توافقی نیز وجود دارد که می‌تواند مورد قبول واقع شوند.

طبق گزارش سومریه نیوز، الفیلی گفت: مهمترین نامزدهای حزب دموکرات کردستان «هوشیار زیباری»، «ریبر احمد» و «فواد حسین» هستند. لیست نامزدهای اتحاد میهنی کردستان نیز شامل «نزار امیدی» و «خالد شوانی» هستند. اسامی توافقی نیز وجود دارد که شامل «عدنان المفتی، فریدون عبدالقادر و ملا بختیار» است.

همچنین در کنار این اسامی اسامی «حسین سنجاری»، از رهبران سابق اتحاد میهنی کردستان، «عبدالطیف جمال رشید»، رئیس جمهور کنونی عراق، «امیره جابر»، فعال عراقی و «احمد البشیر»، از اصحاب رسانه عراق دیده می‌شود.

بر اساس پش‌بینی‌های تحلیلگران تاکنون ۱۳ نامزد برای پست ریاست جمهوری عراق وجود دارد و ممکن است تا روز دوشنبه که مهلت نامزدی به پایان می‌رسد تعداد نامزدها افزایش یابد.

