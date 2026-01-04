معضل ریاستجمهوری عراق با ۱۳ نامزد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «علی الفیلی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت: گروههای کرد تاکنون به توافق نهایی برای یک نامزد واحد برای پست ریاست جمهوری عراق دست نیافتهاند. قانون اساسی بعد از برگزاری جلسه نخست و انتخاب هیئت ریاست پارلمان برای تکمیل انتخاب رئیس جمهور یک ماه مهلت میدهد. مذاکرات با اتحاد میهنی کردستان همچنان ادامه دارد و این حزب انعطاف بیشتری نشان داده است. اسامی زیادی از سوی حزب دموکراتیک کردستان یا اتحاد میهنی مطرح شده و بیش از یک نامزد توافقی نیز وجود دارد که میتواند مورد قبول واقع شوند.
طبق گزارش سومریه نیوز، الفیلی گفت: مهمترین نامزدهای حزب دموکرات کردستان «هوشیار زیباری»، «ریبر احمد» و «فواد حسین» هستند. لیست نامزدهای اتحاد میهنی کردستان نیز شامل «نزار امیدی» و «خالد شوانی» هستند. اسامی توافقی نیز وجود دارد که شامل «عدنان المفتی، فریدون عبدالقادر و ملا بختیار» است.
همچنین در کنار این اسامی اسامی «حسین سنجاری»، از رهبران سابق اتحاد میهنی کردستان، «عبدالطیف جمال رشید»، رئیس جمهور کنونی عراق، «امیره جابر»، فعال عراقی و «احمد البشیر»، از اصحاب رسانه عراق دیده میشود.
بر اساس پشبینیهای تحلیلگران تاکنون ۱۳ نامزد برای پست ریاست جمهوری عراق وجود دارد و ممکن است تا روز دوشنبه که مهلت نامزدی به پایان میرسد تعداد نامزدها افزایش یابد.