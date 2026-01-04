به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از تسنیم، روزانه بالغ بر 850 میلیون مترمکعب گاز طبیعی بعد از شیرین‌سازی در پالایشگاه‌های گازی کشور به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

در روزهای اخیر با گسترش سرمای هوا و ماندگاری آن در اغلب نقاط کشور، مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته و مجموع مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء که در شروع آذرماه 465 میلیون مترمکعب بود، در نیمه اول دی‌ماه به مرز 700 میلیون مترمکعبی نزدیک شد.

در روز دهم دی‌ماه با ثبت مصرف690 میلیون مترمکعبی گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، بیشترین میزان مصرف روزانه گاز در این بخش‌ در سال 1404 به ثبت رسید و به‌نوعی یک رکوردشکنی در مصرف گاز در بخش غیرمولد کشور بود.

هرچه مصرف گاز در بخش غیرمولد کشور افزایش یابد، به دلیل خط قرمز دولت در افت فشار و قطعی گاز در بخش خانگی و تجاری، مصرف گاز در بخش‌های مولد اقتصادی، همچون صنایع و پتروشیمی‌ها محدودتر می‌شود؛ همچنین هرچه مصرف گاز بخش خانگی و تجاری بیشتر شود، تخصیص گاز به بخش نیروگاهی کشور نیز به‌موازات صنایع و پتروشیمی‌ها، محدودتر می‌شود و با محدود شدن گازرسانی به نیروگاه‌ها، مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها به اوج می‌رسد؛ چرا که نیروگاه‌ها در هر شرایطی باید برای تولید برق مورد نیاز کشور، به فعالیت خود ادامه دهند.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین دمای کشور تا این مقطع از فصل زمستان، حدود یک‌ونیم درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و پیامد مستقیم این کاهش دما، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بوده، به‌گونه‌ای که میزان مصرف تا 8 دی‌ماه امسال حدود 34 میلیون مترمکعب بیش از مدت مشابه سال گذشته ثبت شده؛ افزایشی قابل توجه که تأمین پایدار آن، مستلزم مدیریت دقیق، هماهنگ و هوشمند شبکه گاز کشور است.

معاون وزیر نفت از شهروندان خواست با رعایت چند نکته ساده، ازجمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی در حد متعارف، استفاده از لباس گرم در محیط‌های داخلی، خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بلااستفاده، اطمینان از ایمنی و بازدهی بخاری‌ها و شوفاژها، و جلوگیری از اتلاف گرما از طریق درزگیری درها و پنجره‌ها، در مدیریت مصرف گاز کشور مشارکت کنند.