جزئیات اجرای کالابرگالکترونیک؛ یارانه نقدی عملاً کنار رفت؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طرح کالابرگ الکترونیک که با هدف حفظ قدرت خرید مردم و به عنوان سیاست مورد توافق دولت و مجلس طراحی شده، از هفته آینده اجرا میشود؛ طبق این سیاست، یارانه کالای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده میشد، به مصرفکنندگان منتقل میشود و مردم از این پس، بهصورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکنند.
تبدیل نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی به تغییرات محدود قابل برنامهریزی برای تولیدکنندگان، ایجاد ثبات دورهای قیمتها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و انتقال کامل منافع یارانهای به مصرفکننده نهایی از اهداف اجرای این سیاست به شمار میرود و گامی مهم در اصلاح بازار کالاهای اساسی است.
بر این اساس، شب گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ حساب ۷۰ میلیون نفر خبر داد و گفت: برای چهار ماه، مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر در حساب این افراد نگه داشته شده و از هفته آینده، مردم میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده، به فروشگاهها مراجعه و در ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی، کالاهای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.
البته باتوجه به اینکه در هر نوبت کالابرگ، حدود ۶۰ میلیون نفر پوشش داده میشدند، در این نوبت ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شده و به عبارتی، تعداد مشمولان تقریباً به ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا میکند که عمدتاً کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت میکنند. در این میان، کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی آنها مشمول دریافت کالابرگ هستند.
لازم به ذکر است که علاوه بر این ۲۶۰ هزار فروشگاه، بر اساس توافقی که با اتاق اصناف ایران انجام شده، واحدهای سیار و تعداد واحدهای صنفی افزایش پیدا میکند.
جزییات بیشتر طرح کالابرگ الکترونیک
براساس اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم، مرحله اول طرح بهصورت ۴ نوبت یکجا پیشبینی شده است و سپس به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت. به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص مییابد. در ابتدای اجرای طرح، جمعاً ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر بهصورت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود.
خانوارها طبق برنامه زمانبندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام میشود از ۲۰ دی میتوانند با مراجعه به فروشگاهها به نسبت اعتبار ماه اول خرید کنند. با اطلاعرسانی که متعاقباً انجام میشود اعتبار ماههای بعدی قابل استفاده خواهد بود.
همچنین قیمت کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و مبنای افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران قدرت خرید مردم خواهد بود.
از تن ماهی و بیسکوئیت و شکلات بگیر تا مرغ و شیر و ... همه چی زنجیر وار افزایش پیدا میکنه
رئیسی 300 تومن داد به دلار اون موقع میشد 10 دلار
احمدی نژاد 45 هزار داد به دلار میشد 40 دلار.
بهترین شیوه توزیع یارانه را اجرا کرد ولی بخاطر مسائل سیاسی نگذاشتید ادامه پیدا کند