روزی که مادورو به خاطر لیونل مسی گریست!
در ویدیویی که سال ۲۰۲۰ توسط یکی از پزشکان ایالت کارابوبو منتشر شد، رئیسجمهور ونزوئلا با لحنی طنزآمیز گفت که قرار است بهعنوان خرید جدید به بارسلونا بپیوندد.
به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، در 48 ساعت گذشته به خبرسازترین چهره سیاسی رسانههای بینالمللی تبدیل شده است. بازداشت او توسط نیروهای نظامی ایالات متحده، واکنشها و بحثهای گستردهای را در محافل سیاسی و رسانهای به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش اسپورت، مادورو به همراه همسرش، سیلیا فلورس، توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و به نیویورک منتقل شده است. در همین زمینه، کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که نیکولاس مادورو «باید بابت اقدامات خود در برابر قانون پاسخگو باشد.»
فارغ از عرصه سیاست، نیکولاس مادورو علاقهای جدی به فوتبال دارد و بارها حمایت خود را از باشگاه بارسلونا ابراز کرده است. او در مناسبتهای مختلف با پیراهن این تیم دیده شده و آشکارا خود را از هواداران بارسا معرفی کرده است.
در ویدیویی که سال ۲۰۲۰ توسط یکی از پزشکان ایالت کارابوبو منتشر شد، رئیسجمهور ونزوئلا با لحنی طنزآمیز گفت که قرار است بهعنوان خرید جدید به بارسلونا بپیوندد. او در این ویدیو میگوید: «من را برای تمرین با بارسلونا دعوت کردهاند، دارم به بارسلونا میپیوندم.»
وقتی از او پرسیده شد که در چه پستی بازی خواهد کرد، مادورو با خنده پاسخ داد: «بهعنوان نیروی تقویتی.»
مادورو همچنین واکنش احساسی شدیدی به جدایی لیونل مسی از بارسلونا و انتقال او به پاریسنژرمن نشان داد. او در اظهارنظری گفته بود: «کاری که با مسی کردند وحشتناک بود. وقتی دیدم او گریه میکند، من هم گریه کردم. او انسان خوبی است، صادق است و یکی از بزرگترین نمادهای ورزشی جهان به شمار میرود.»
رئیسجمهور ونزوئلا تصمیم خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، و مدیران این باشگاه را غیرقابل درک دانست و افزود: «باورکردنی نیست؛ مسی را کنار گذاشتند، در حالی که او انسانی نجیب است.»
به گفته مادورو، مسی پیش از جدایی از بارسلونا و حتی اکنون، در دوران حضورش در اینتر میامی، تنها یک خواسته داشته است: «او فقط میخواست دوران فوتبالش را در بارسلونا به پایان برساند.»