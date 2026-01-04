صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روزی که مادورو به خاطر لیونل مسی گریست!

نیکولاس مادورو از هواداران سرسخت بارسلونا است و بارها حمایت خود را از این باشگاه ابراز کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۷۸
| |
3652 بازدید
|
۴

روزی که مادورو به خاطر مسی گریست!

در ویدیویی که سال ۲۰۲۰ توسط یکی از پزشکان ایالت کارابوبو منتشر شد، رئیس‌جمهور ونزوئلا با لحنی طنزآمیز گفت که قرار است به‌عنوان خرید جدید به بارسلونا بپیوندد.

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در 48 ساعت گذشته به خبرسازترین چهره سیاسی رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. بازداشت او توسط نیروهای نظامی ایالات متحده، واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و رسانه‌ای به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش اسپورت، مادورو به همراه همسرش، سیلیا فلورس، توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و به نیویورک منتقل شده است. در همین زمینه، کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که نیکولاس مادورو «باید بابت اقدامات خود در برابر قانون پاسخ‌گو باشد.»

فارغ از عرصه سیاست، نیکولاس مادورو علاقه‌ای جدی به فوتبال دارد و بارها حمایت خود را از باشگاه بارسلونا ابراز کرده است. او در مناسبت‌های مختلف با پیراهن این تیم دیده شده و آشکارا خود را از هواداران بارسا معرفی کرده است.

در ویدیویی که سال ۲۰۲۰ توسط یکی از پزشکان ایالت کارابوبو منتشر شد، رئیس‌جمهور ونزوئلا با لحنی طنزآمیز گفت که قرار است به‌عنوان خرید جدید به بارسلونا بپیوندد. او در این ویدیو می‌گوید: «من را برای تمرین با بارسلونا دعوت کرده‌اند، دارم به بارسلونا می‌پیوندم.»

وقتی از او پرسیده شد که در چه پستی بازی خواهد کرد، مادورو با خنده پاسخ داد: «به‌عنوان نیروی تقویتی.»

مادورو همچنین واکنش احساسی شدیدی به جدایی لیونل مسی از بارسلونا و انتقال او به پاری‌سن‌ژرمن نشان داد. او در اظهارنظری گفته بود: «کاری که با مسی کردند وحشتناک بود. وقتی دیدم او گریه می‌کند، من هم گریه کردم. او انسان خوبی است، صادق است و یکی از بزرگ‌ترین نمادهای ورزشی جهان به شمار می‌رود.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا تصمیم خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، و مدیران این باشگاه را غیرقابل درک دانست و افزود: «باورکردنی نیست؛ مسی را کنار گذاشتند، در حالی که او انسانی نجیب است.»

به گفته مادورو، مسی پیش از جدایی از بارسلونا و حتی اکنون، در دوران حضورش در اینتر میامی، تنها یک خواسته داشته است: «او فقط می‌خواست دوران فوتبالش را در بارسلونا به پایان برساند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیکولاس مادورو لیونل مسی بارسلونا ونزوئلا فوتبال تابناک ورزشی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین خرید زمستانی پرسپولیس جنجالی شد؛ جهش سرگیف، دود شدن دلارهای سرژ اوریه!
واکنش تند کره شمالی به اقدامات آمریکا در ونزوئلا
معضل ریاست‌جمهوری عراق با ۱۳ نامزد
ترامپ، ونزوئلا و مسئولیت رسانه در قبال اغفال افکار عمومی
چالش بزرگ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلو
بحران در ونزوئلا دامن دی‌کاپریو را گرفت
اعلام رقم دستمزد داوران وسط و VAR
یک صهیونیست قاضی دادگاه مادورو شد
سرخابی‌ها در جمع پرفالوورترین باشگاه‌های دنیا
استارلینک برای ونزوئلایی‌ها رایگان شد
تصاویر جشن خیابانی مخالفان مادورو در کاراکاس
شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه می‌آید
گیتاریستی که رئیس جمهور شد و او را ربودند!
بازار نفت واکنشی منفی به دستگیری مادورو نخواهد داشت
زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!
تصویر واضح از مادورو پس از انتقال به نیویورک
سر برنده صلح نوبل در ونزوئلا بی‌کلاه ماند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
28
پاسخ
اگر ونزوئلا نفت نداشت ایشون هم نهایتا میشد لیدر یه تیم فوتبال و لیدر خوبی هم میشد. ثروت باد اورده باعث میشه هر نالایقی بتونه با پول حکومت کنه و نهایتا ثروت رو هم به باد بده و مردمش رو بدبخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
17
پاسخ
از این به بعد هر شب باید گریه کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
14
5
پاسخ
خب شما بگو چه کسی باید ریس جمهور ونزولا میشد؟ دست نشانده امریکا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تو
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f8c
tabnak.ir/005f8c