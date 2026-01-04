صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی

وزیر پیشین ارتباطات عنوان کرد: ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده می‌شد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۷۵
| |
238671 بازدید
|
۲۷۵
به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به یارانه یک میلیونی نوشت: اقدام دولت و رئیس جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است. 

مردم ببینید چه پول‌هایی به عده‌ای می‌دانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا می‌خوردند و می‌بردند! 
 
ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده می‌شد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت می‌شود.

البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.

 

برچسب ها
یارانه آذری جهرمی یارانه یک میلیونی خبر فوری دهک دولت چهاردهم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱۴
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۷۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
20
163
پاسخ
به عدالت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
البته به هر نفر لاااقل سه ملیون میرسد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حالا شما قعلاً یک را بگیر، رئیس جمهور بعدی ۴ می ده
ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سهم هر ایرانی نفری 116میلیون تومان است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تن آدم می لرزه با شنیدن این خبر. فرداش قیمتا همه دو سه برابر می شه. مغازه جنس نمی دن مگه ازشون خرید کنیم و کالا کمیاب و نایاب میشه و... همینجوری دارم می لرزم
افشین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
این سه میلیون رو چجوری حساب کردی؟؟ واقعا اگه فرمول درستی داری بگو تا بقیه هم بفهمند.
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
22
368
پاسخ
تا حالا 45000 تومان مصیبت عظما بود، حالا چجوری یه تومن جور شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تو رو خدا قطعش کنید مثل قدیما یارانه به کالا بدید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نقدی نیست
سبد کالاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
پول بود داشتن میدادن به نور چشمی ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
یجوری میگی بیکار و بی‌عار انگار یک میلیون دلار می‌خوان بدن معلومه ذهنت صد سال عقبه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سایبری عزیز ۴۵۰۰۰ تومان مال ۴ سال پیش بود.الان شده ۳۰۰ هزار تومن
افشین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
از مابین تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰اومانی با ارز بازار دوم این مبلغ تامین میشه. یعنی بجای سر زنجیره به ته زنجیره پرداخت میشه که البته باید نره ارز هم در کنارش تثبیت بشه و تعدیل این نرخ الان در بازار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
25
400
پاسخ
کاشکی با یک میلیون بشه هزینه های زندگی رو پرداخت کرد
اما نمیشه
بنابراین کسانیکه دم از عدالت میزنند .......
حقوق مردم را بدهید نیازی به یارانه نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خودت هم باید کار کنی قرار نیست بهت پول بدند و بیکار و بیعار خوش بگذرونی
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
یارانه که به حق باید به مردم پرداخت بشه
ولی انتطار دارید دولت بیاد کل هزینه زندگی فرد رو تامین کنه؟
این دیگه چه منطقیه؟
یارانه یعنی کمک هزينه زندگی. همین
رحیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
معلومه جیب از جایی پره شکم سیر حرف میزنی
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
جون خودت همه بیکارنشستن فقط خودت داری کار میگنی
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
همینم کمک برای قشر فقیر بهتر از این بره توی جیب یه سری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
32
324
پاسخ
7.5 دلار ، چقدر با سخاوت؟ یک میلیون تومان میشود 7.5 دلار ، چه قدرت خریدی برای مردم به ارمغان خواهد آورد ، جهت اطلاع برای یک خانواده چهار نفره یک وعده نیمرو ، با کل هزینه ها ( خرید تخم مرغ، نان ، روغن ، هزینه گاز برای پخت و پز ) بالغ بر 300 هزارتومان میشود ، این 1 میلیون تومان برای 4 نفر که میشود ماهانه 4 میلیون تومان یعنی 13 وعده نیمرو.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اون زمان که یارانه برای همه برقرار شد دلار در محدوده هزارتومان بود یعنی هر نفر 45 دلار یارانه می گرفت و اوضاع قابل تحمل بود مطمئنا اولا موقتیه اون هم نه برای همه
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
عزیزم قرار نیست مفت بخوری بخوابی این یک کمک هزینس......
پاشا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نفت بخورم و بگردم کور بشه اونکه نمیتونه ببینه.. چطور کشورهای عربی فقط با پول نفت پنجاه برابر ما یارانه میدم که امثال بدبختی مثل تو آقای علی برن نوکری اونارو توکشورشون بکنند بعد منی که ده ها برابر کشورم دامد داره بره تو جیب چندتا آقازاده منحرف تو همون کشورهایی که به ما آموختن اینا بد و جیز هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خطاب به علی ساکت باش حیف که جور دیگه ای نظرمو منتشر نمیکنن وگرنه میدونستم چجوری جوابتو بدم
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حقوق ما رو مثل آدم بدید.
صدقه نمیخواهیم
جلال آسایش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
شما تخم مرغ طلا میخورید؟ چرا جو میدی؟ هزینه گاز؟؟؟؟!!!
برای ما که قبض گاز مجانی میاد. چون استاندارد مصرف میکنیم. دوتا تخم مرغ میشه ۲۰تومن. نصفی نون. ۲تومن. ۸ تومن هم روغن.‌ده برابر قیمت زدی. همین شمایید که گرونفروشی هم میکنید.
درمورد جهرمی بگه دوره خودشون کی رانت پخش میکرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
یارانه در دوران احمدی نژاد بود هر دلار حدود ۵ هزار تومان
رحیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سلام شکم سیر نفست از جای گرم در میاد
راننده تاکسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
البته اگر قیمتها همین بمونه و آزاد نشه
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چقدر تخم مرغ های محله شما گرونه!،،،،،درسته گرونی هست ولی این چیزی که میگی،الان شما رفتی پیشوازشک که دولت تشویق بشه زودتر به اون قیمت هم برسوننش
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
داداش نظرت چیه تو برو خانه بخورو بخواب دولت خرجتو بده.عموکم ناشکر باشین فقط اعتراض کردن یاد گرفتین برین خدا رو شکر کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
جواب علی
منظور طرف این نیست کل هزینه زندگی را بدن بلکه منظور اینه جوابگوی این قیمتهای سر به فلک کشیده نمیشه با این حقوق های ریالی وهزینه های دلاری
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بیاییم شاکر باشیم . نفری یک میلیون یعنی یه خانواده ۵ نفره ماهی ۵ میلیون . و این خیلی خوبه ‌ الهی شکر . .
ناشناس
|
Norway
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
37
385
پاسخ
حالادیگه فرقی نمیکنه
مردم ایران گدا نیستند سهمشون خیلی بیشتر از ایناست !
پاسخ ها
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
چه کمک هزینه ای ۱میلیون ببر درمغازه ببین چی بهت میدن🤯🤯🤯
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مفت نیست سهم نفت و معادن وهزار کوفت دیگه که باید بدن ونمیدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تا چند روز پیش از این دست دل بازی ها خبری نبود
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
شیر مادرتون کم اعتراض بکنین چرا هرچی بهتون میدن یه انگی می بندید بزارید خدا قهرش نگیره
افشبن
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اول اینکه چه کلی زدی به سر این کشور و ملت که حالا سهم خواهی می‌کنی. دوم سهمت در بنزین ارزان گازوییل مفت و برق آب گاز ارزان داری مصرف میکنی و به احتمال زیاد هم خیلی مصرف میکنی که داره حیغت در میاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
19
213
پاسخ
مهندس شما که استاد امضا های طلایی هستی وقتی افرادی روئ ت زمان وزارت تت با امضای طلائی قرار داردی کردی که مدرکشون ادبیات بود
پاسخ ها
موسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
احمدی نژاد ماعی ۴۵ دلار می داد سما هم همان ۴۵ دلار را به هر ایرانی بدهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
24
230
پاسخ
همان بهانه های احمدی نژاد و همان برنامه، اگر همدفمند یارانه های احمدی نژاد موفق بود این هم خواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اگر بار اول اشتباه کردی اشکال نداره ولی اگر بار دوم شد به عقلت شک کن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
عزیزم اینها فقط حرف بیخود می زنند سوادو تدبیرشان بیشتر از این نیست دولت روحانی هم همین راه را رفت غیر از کاری که احمدی نژاد انجام داده چیزی بلد نبستند فقط بلف می زنند
افشین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
احمدی نژاد فقط در مورد بنزین اینکار را کرد و در زمان خودش هم بسیار موفق بود. اما با تحریمها و بال رفتن نرخ ارز و ایضا مدیریت فشل هشت ساله برجامیون تاثیرش کن شد. والا من یادمه ۱۸۰عزار امان اجاره خونه میدادم و ۱۸۲عزار تومان یارانه می‌گرفتم. اما الان این یارانه جدید در کنار قدیمی هم کفاف اجاره انباری هم نمیکنه. اما چرا؟؟ چون تحریمها و مدیریت اقتصادی که منتخبان خودتون انجام دادن نرخ ارز رو به اینجا رسونده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
18
217
پاسخ
بکنید نفری 5 میلیون که نه سیخ بسوزه نه کباب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
301
پاسخ
با توجه به گرانی اجناس این پول دوباره به جیب شرکت ها و وارد کننده می رود
این مبلغ یک تومن الان همان ارزش سیصدو پنجاه تون را دارد. اتفاق نیفتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
83
128
پاسخ
دمت گرم چقدر تو با معرفت بودی جهرمی جون ،چقدر مردم دوستی تو
