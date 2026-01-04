واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
وزیر پیشین ارتباطات عنوان کرد: ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۷۵| |
238671 بازدید
به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به یارانه یک میلیونی نوشت: اقدام دولت و رئیس جمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است.
مردم ببینید چه پولهایی به عدهای میدانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!
ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود.
البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۱۴
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۷۵
به عدالت
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ایران| |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
افشین| |
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تا حالا 45000 تومان مصیبت عظما بود، حالا چجوری یه تومن جور شد؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سبد کالاست
ناشناس| |
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
افشین| |
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
کاشکی با یک میلیون بشه هزینه های زندگی رو پرداخت کرد
اما نمیشه
بنابراین کسانیکه دم از عدالت میزنند .......
حقوق مردم را بدهید نیازی به یارانه نیست
اما نمیشه
بنابراین کسانیکه دم از عدالت میزنند .......
حقوق مردم را بدهید نیازی به یارانه نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ایرانی| |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ولی انتطار دارید دولت بیاد کل هزینه زندگی فرد رو تامین کنه؟
این دیگه چه منطقیه؟
یارانه یعنی کمک هزينه زندگی. همین
رحیم| |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
م| |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
هادی| |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7.5 دلار ، چقدر با سخاوت؟ یک میلیون تومان میشود 7.5 دلار ، چه قدرت خریدی برای مردم به ارمغان خواهد آورد ، جهت اطلاع برای یک خانواده چهار نفره یک وعده نیمرو ، با کل هزینه ها ( خرید تخم مرغ، نان ، روغن ، هزینه گاز برای پخت و پز ) بالغ بر 300 هزارتومان میشود ، این 1 میلیون تومان برای 4 نفر که میشود ماهانه 4 میلیون تومان یعنی 13 وعده نیمرو.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
علی| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
پاشا| |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
صدقه نمیخواهیم
جلال آسایش| |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
برای ما که قبض گاز مجانی میاد. چون استاندارد مصرف میکنیم. دوتا تخم مرغ میشه ۲۰تومن. نصفی نون. ۲تومن. ۸ تومن هم روغن.ده برابر قیمت زدی. همین شمایید که گرونفروشی هم میکنید.
درمورد جهرمی بگه دوره خودشون کی رانت پخش میکرد
ناشناس| |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
رحیم| |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
راننده تاکسی| |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سعید| |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
علی| |
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
منظور طرف این نیست کل هزینه زندگی را بدن بلکه منظور اینه جوابگوی این قیمتهای سر به فلک کشیده نمیشه با این حقوق های ریالی وهزینه های دلاری
امیر| |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حالادیگه فرقی نمیکنه
مردم ایران گدا نیستند سهمشون خیلی بیشتر از ایناست !
مردم ایران گدا نیستند سهمشون خیلی بیشتر از ایناست !
پاسخ ها
مریم| |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
علی| |
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
امیر| |
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
افشبن| |
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مهندس شما که استاد امضا های طلایی هستی وقتی افرادی روئ ت زمان وزارت تت با امضای طلائی قرار داردی کردی که مدرکشون ادبیات بود
پاسخ ها
موسی| |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
همان بهانه های احمدی نژاد و همان برنامه، اگر همدفمند یارانه های احمدی نژاد موفق بود این هم خواهد بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
افشین| |
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
با توجه به گرانی اجناس این پول دوباره به جیب شرکت ها و وارد کننده می رود
این مبلغ یک تومن الان همان ارزش سیصدو پنجاه تون را دارد. اتفاق نیفتاده
این مبلغ یک تومن الان همان ارزش سیصدو پنجاه تون را دارد. اتفاق نیفتاده
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟