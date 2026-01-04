صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۴ دی

قیمت دلار مبادله ای نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر، ۱۳۱,۶۲۴ (یکصد و سی و یک هزار و ششصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۶۷
| |
41095 بازدید
|
۲
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۴ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر، ۱۳۱,۶۲۴ (یکصد و سی و یک هزار و ششصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۱,۶۲۴ ۰.۰۰   10:32
۱۳۱,۶۲۴ ۵,۴۱۴ ۴.۱۱ ۳ روز پیش
۱۲۶,۲۱۰ ۲,۰۶۱ ۱.۶۳ ۴ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۵۴,۴۵۲ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان به ۱۵۴,۳۹۴ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵۴,۳۹۴ -۵۸.۰۰ -۰.۰۴ 10:32
۱۵۴,۴۵۲ ۵,۹۶۲ ۳.۸۶ ۳ روز پیش
۱۴۸,۴۹۰ ۲,۵۲۲ ۱.۶۹ ۴ روز پیش
 
 
 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۴.۱۱ درصدی، از ۳۴,۳۶۶ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و شش ) تومان به ۳۵,۸۴۰ (سی و پنج هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۸۴۰ ۱,۴۷۴ ۴.۱۱ ۳ روز پیش
۳۴,۳۶۶ ۵۶۱ ۱.۶۳ ۴ روز پیش
۳۳,۸۰۵ ۷۴۶ ۲.۲ ۵ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۸۴,۹۵۰ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸۴,۹۵۰ ۱۰۰ ۰.۰۵ 10:40
۱۸۴,۸۵۰ ۷۵۰ ۰.۴ روز قبل
۱۸۴,۱۰۰ ۲,۵۰۰ ۱.۳۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰,۵۰۰ (ده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
6
پاسخ
یهنی الان من بخواهم برم دلار بگیرم 131000 تومن به من دلار میدهند یا باید 148000 تومن بگیرم
این بازی همیشگی این ساختار هست با شعار تک نرخی قیمت ها را افزایش می دهند اما دلاری نیست برای تخصیص بنابراین افزایش قیمت دلار برای مصرف کننده شکل میگیره و چند نرخی دوباره میاد وسط و بازی از اول شروع میشه
ناشناس
|
Spain
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
4
پاسخ
اینکه شما قیمت نمیزنید به معنی بالا رفتن دلار نیست
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
عکس | ونزوئلا؛ محکوم، حتی بدون جرم!
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
