قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۴ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر، ۱۳۱,۶۲۴ (یکصد و سی و یک هزار و ششصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۱,۶۲۴ ۰.۰۰ 10:32 ۱۳۱,۶۲۴ ۵,۴۱۴ ۴.۱۱ ۳ روز پیش ۱۲۶,۲۱۰ ۲,۰۶۱ ۱.۶۳ ۴ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۵۴,۴۵۲ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان به ۱۵۴,۳۹۴ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۴,۳۹۴ -۵۸.۰۰ -۰.۰۴ 10:32 ۱۵۴,۴۵۲ ۵,۹۶۲ ۳.۸۶ ۳ روز پیش ۱۴۸,۴۹۰ ۲,۵۲۲ ۱.۶۹ ۴ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۴.۱۱ درصدی، از ۳۴,۳۶۶ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و شش ) تومان به ۳۵,۸۴۰ (سی و پنج هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۵,۸۴۰ ۱,۴۷۴ ۴.۱۱ ۳ روز پیش ۳۴,۳۶۶ ۵۶۱ ۱.۶۳ ۴ روز پیش ۳۳,۸۰۵ ۷۴۶ ۲.۲ ۵ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۸۴,۹۵۰ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۸۴,۹۵۰ ۱۰۰ ۰.۰۵ 10:40 ۱۸۴,۸۵۰ ۷۵۰ ۰.۴ روز قبل ۱۸۴,۱۰۰ ۲,۵۰۰ ۱.۳۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰,۵۰۰ (ده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.