قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۴ دی
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد
قیمت دلار مبادله ای امروز
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر، ۱۳۱,۶۲۴ (یکصد و سی و یک هزار و ششصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۱,۶۲۴
|۰.۰۰
|10:32
|۱۳۱,۶۲۴
|۵,۴۱۴
|۴.۱۱
|۳ روز پیش
|۱۲۶,۲۱۰
|۲,۰۶۱
|۱.۶۳
|۴ روز پیش
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۵۴,۴۵۲ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان به ۱۵۴,۳۹۴ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و چهار ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۵۴,۳۹۴
|-۵۸.۰۰
|-۰.۰۴
|10:32
|۱۵۴,۴۵۲
|۵,۹۶۲
|۳.۸۶
|۳ روز پیش
|۱۴۸,۴۹۰
|۲,۵۲۲
|۱.۶۹
|۴ روز پیش
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۴.۱۱ درصدی، از ۳۴,۳۶۶ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و شش ) تومان به ۳۵,۸۴۰ (سی و پنج هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۵,۸۴۰
|۱,۴۷۴
|۴.۱۱
|۳ روز پیش
|۳۴,۳۶۶
|۵۶۱
|۱.۶۳
|۴ روز پیش
|۳۳,۸۰۵
|۷۴۶
|۲.۲
|۵ روز پیش
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۸۴,۹۵۰ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۸۴,۹۵۰
|۱۰۰
|۰.۰۵
|10:40
|۱۸۴,۸۵۰
|۷۵۰
|۰.۴
|روز قبل
|۱۸۴,۱۰۰
|۲,۵۰۰
|۱.۳۵
|۲ روز پیش
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰,۵۰۰ (ده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.
این بازی همیشگی این ساختار هست با شعار تک نرخی قیمت ها را افزایش می دهند اما دلاری نیست برای تخصیص بنابراین افزایش قیمت دلار برای مصرف کننده شکل میگیره و چند نرخی دوباره میاد وسط و بازی از اول شروع میشه