ادامه توقف لغو کاهش عرضه داوطلبانه ۸ عضو اوپک‌پلاس

منابع مطلع اعلام کردند هشت عضو اوپک‌پلاس با وجود تنش‌های سیاسی عربستان و امارات بر سر یمن، سیاست توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه نفت در ۳ ماه نخست ۲۰۲۶ را ادامه می‌دهند.
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از رویترز، سه نماینده ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز جمعه (۱۲ دی) گفتند: هشت عضو این ائتلاف در نشست مجازی امروز (یکشنبه، ۱۴ دی) تصمیم پیشین خود مبنی بر توقف روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ را دنبال خواهند کرد؛ تصمیمی که در بحبوحه تنش‌های شدید بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر یمن گرفته می‌شود.

نشست امروز هشت عضو اوپک‌پلاس که حدود نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند، پس از آن برگزار می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸ درصد کاهش یافت و شدیدترین افت از سال ۲۰۲۰ در بحبوحه نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را تجربه کرد.

این هشت کشور شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان هستند که از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵ میلادی روزانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود معادل نزدیک به ۳ درصد تقاضای جهانی نفت را لغو کرده‌اند.

هشت عضو این ائتلاف در نشست ماه نوامبر توافق کردند که روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را برای ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۶ متوقف کنند.

تنش‌ها بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از طرف‌های مخالف در درگیری یک دهه‌ای یمن حمایت می‌کنند، ماه گذشته میلادی زمانی شدت گرفت که یک گروه متحد امارات قلمرو جنوبی را از دولت تحت حمایت عربستان تصرف کرد.

تاکنون منابع اوپک‌پلاس هیچ نشانه‌ای مبنی بر تأثیر این اختلاف بر مذاکرات روز یکشنبه ارائه نکرده‌اند.

اوپک در گذشته نیز حتی در جریان اختلاف‌های داخلی جدی، مانند جنگ ایران و عراق، انسجام خود را با اولویت دادن به مدیریت بازار حفظ کرده است.

امارات متحده عربی اعلام کرد پس از حمایت عربستان از درخواست خروج نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت، نیروهای باقی‌مانده خود را از یمن خارج خواهد کرد؛ اقدامی که یکی از جدی‌ترین اختلاف‌های آشکار بین دو تولیدکننده نفت خلیج فارس به‌شمار می‌آید.

دولت یمن تحت حمایت عربستان روز جمعه عملیاتی را آغاز کرد که آن را عملیات مسالمت‌آمیز برای پس‌ گرفتن مواضع نظامی از جدایی‌طلبان جنوبی تحت حمایت امارات نامید.

جدایی‌طلبان نیز اعلام کردند از زمان اعلام استقلال، هفت حمله هوایی از سوی عربستان انجام شده است.

