یک صهیونیست قاضی دادگاه مادورو شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آریل کاهانا روزنامهنگار صهیونیست در کانال خود در تلگرام اعلام کرد، الوین هیلرستین، قاضی ۹۳ ساله یهودی (صهیونیست) دادگاه ایالت نیویورک ریاست دادگاه نیکولاس مادورو را به عهده خواهد گرفت، او پیش از این مانع از اخراج مخالفان ونزوئلایی از خاک آمریکا شده بود.
چرا یهود را با صهیون یکی می کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دادگاه ترامپ معلومه صهیون قاضیشه . پس ثهود با صهیون قاتی نسده خطاب به کامنت اول
نحوه انجام کار شبیه یک سناریو هست . ترامپ خواستار پیروزی و نفت بوده . در مقابلش ونزوئلا بدون درگیری مادرو رو بده . مادورو محاکمه و محکوم به حبس شود و بعد از چند سال بی سر و صدا آزاد شود و زندگی در آرامش داشته باشد .
مثل اسد در روسیه اما با سناربوی هالیوودی
