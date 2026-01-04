یک صهیونیست قاضی دادگاه مادورو شد

آریل کاهانا روزنامه نگار صهیونیست در کانال خود در تلگرام اعلام کرد، الوین هیلرستین، قاضی ۹۳ ساله یهودی (صهیونیست) دادگاه ایالت نیویورک ریاست دادگاه نیکولاس مادورو را به عهده خواهد گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آریل کاهانا روزنامه‌نگار صهیونیست در کانال خود در تلگرام اعلام کرد، الوین هیلرستین، قاضی ۹۳ ساله یهودی (صهیونیست) دادگاه ایالت نیویورک ریاست دادگاه نیکولاس مادورو را به عهده خواهد گرفت، او پیش از این مانع از اخراج مخالفان ونزوئلایی از خاک آمریکا شده بود.