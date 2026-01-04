صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک صهیونیست قاضی دادگاه مادورو شد

آریل کاهانا روزنامه نگار صهیونیست در کانال خود در تلگرام اعلام کرد، الوین هیلرستین، قاضی ۹۳ ساله یهودی (صهیونیست) دادگاه ایالت نیویورک ریاست دادگاه نیکولاس مادورو را به عهده خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۵۲
| |
2707 بازدید
|
۵
یک صهیونیست قاضی دادگاه مادورو شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آریل کاهانا روزنامه‌نگار صهیونیست در کانال خود در تلگرام اعلام کرد، الوین هیلرستین، قاضی ۹۳ ساله یهودی (صهیونیست) دادگاه ایالت نیویورک ریاست دادگاه نیکولاس مادورو را به عهده خواهد گرفت، او پیش از این مانع از اخراج مخالفان ونزوئلایی از خاک آمریکا شده بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مادورو ونزوئلا دولت ونزوئلا قاضی صهیونیسم قاضی دادگاه بازداشت
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی مدودف درباره تحولات ونزوئلا
ترامپ، ونزوئلا و مسئولیت رسانه در قبال اغفال افکار عمومی
روزی که مادورو به خاطر لیونل مسی گریست!
راهپیمایی امروز اپوزیسیون ونزوئلا برای اعمال فشار بر مادورو
دیدار هیئت گروه بین‌المللی تماس با مادورو و گوایدو
اولتیماتوم اتحادیه اروپا برای مادورو به سر رسید
گوایدو:اتحادیه‌اروپا مانع دسترسی «مادورو» به دارایی‎های خارجی شود
دولت ونزوئلا، مذاکره با مخالفان را لغو کرد
تظاهرات حامیان و مخالفان مادورو در کاراکاس
مذاکره مخفی نمایندگان دولت ونزوئلا و مخالفان
جدایی بخشی از ارتش ونزوئلا از مادورو
مادورو: بولتون در ترور نافرجام من دست داشت
پوتین تلفنی با مادورو گفت‌وگو کرد
نماینده آمریکا: مادورو هرچه زودتر به کوبا یا روسیه برود
دولت ونزوئلا پخش سی‎ان‌‎ان را متوقف کرد
مادورو: انتخابات برگزار نمی‌کنم
ارتش ونزوئلا به مادورو اعلام وفاداری کرد
مادورو اوباما را به مذاکره دعوت کرد
آغاز دور دوم ریاست جمهوری مادورو از امروز
چگونه طرح آمریکا و وزیر دفاع ونزوئلا برای دستگیری مادورو شکست خورد!؟
محکومیت ۹ نظامی ونزوئلا به جرم توطئه علیه دولت
رئیس‌جمهور ونزوئلا خواستار گفتگو با آمریکا شد
کشته‌ شدن متحد سرشناس مادورو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
28
پاسخ
چرا یهود را با صهیون یکی می کنید
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
صهیونیست بودن قاضی رو از کجا تشخیص دادی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
10
4
پاسخ
دادگاه ترامپ معلومه صهیون قاضیشه . پس ثهود با صهیون قاتی نسده خطاب به کامنت اول
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
6
پاسخ
نحوه انجام کار شبیه یک سناریو هست . ترامپ خواستار پیروزی و نفت بوده . در مقابلش ونزوئلا بدون درگیری مادرو رو بده . مادورو محاکمه و محکوم به حبس شود و بعد از چند سال بی سر و صدا آزاد شود و زندگی در آرامش داشته باشد .
مثل اسد در روسیه اما با سناربوی هالیوودی
ناشناس
|
Japan
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
7
پاسخ
خدایی دیگه دنیا بدرد نمیخوره . . .
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f8C
tabnak.ir/005f8C