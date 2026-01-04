صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دیشب سردترین مرکز استان کشور چه شهری بود؟

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد به عنوان سردترین مرکز استان کشور ثبت شد.
دیشب سردترین مرکز استان کشور چه شهری بود؟

 

الهام نجفی، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان، گفت: هم اکنون دمای شهر زنجان منفی چهار درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه کاهش دارد.

به گزارش تابناک به نقل از  ایرنا، وی یادآور شد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا پایان هفته جاری شاهد شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان خواهیم بود.

نجفی اظهار داشت: برای روز‌های پیش رو سرعت وزش باد قابل ملاحظه نخواهد بود و بارندگی نیز برای استان پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز طی روز‌های آینده دمای هوا به تدریج در اغلب مناطق استان افزایشی خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان خاطر نشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته چورزق طارم با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۳ درجه به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بود.

به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی ۹ و هفت درجه بالای صفر بوده است.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، کارشناسان حرفه‌ای مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

