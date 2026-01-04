صادرات نفت ونزوئلا فلج شد

رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد صادرات نفت ونزوئلا که در بحبوحه محاصره نفتکش‌ها توسط آمریکا، به حداقل رسیده بود، اکنون فلج شده است و کاپیتان‌های بنادر درخواستی برای اجازه دادن به کشتی‌های بارگیری شده برای حرکت دریافت نکرده‌اند.

به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، این فلج شدن در حالی رخ می‌دهد که آمریکا، به ونزوئلا حمله نظامی کرده و نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور و همسرش را ربوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه گفت که تحریم نفتی علیه این کشور آمریکای جنوبی، به طور کامل اعمال می‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، طبق داده‌های نظارتی، چندین کشتی که اخیرا نفت خام و سوخت را به مقصد مقاصدی از جمله آمریکا و آسیا بارگیری کرده‌اند، حرکت نکرده‌اند و کشتی‌های دیگری که منتظر بارگیری بودند، خالی مانده‌اند. سرویس رصد نفتکش تانکرتِرکِر اعلام کرد که روز شنبه هیچ نفتکشی در پایانه خوزه که بندر نفتی اصلی ونزوئلا است، بارگیری نکرده است. به گفته منابع آگاه و اسناد شرکت نفتی دولتی PDVSA، تعلیق کامل صادرات نفت، از جمله نفتکش‌های اجاره شده توسط شرکت آمریکایی شورون که شریک اصلی PDVSA است، می‌تواند نیاز ونزوئلا به کاهش تولید در میادین نفتی را تسریع کند، زیرا مخازن ذخیره‌سازی و حتی کشتی‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی شناور در هفته‌های اخیر به سرعت پر شده‌اند.