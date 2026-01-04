شروع قرمز بورس در اولین روز کاری هفته

بازار سرمایه نخستین روز هفته را با سرخ پوشی آغاز کرد. بورس پس از سپری کردن هفته نسبتا سبزپوش، سیزدهمین روز از اردیبهشت ماه را با تشکیل صف های فروش در بسیاری از سهام سپری کرد. پس از افزایش موج خوش بینی ها پیرامون موج جدید مذاکرات هسته ای، بازار سرمایه قوت تازه ای گرفت؛ به طوری که رشد ارزش معاملات و جریان نقدینگی مطلوب به سهام مختلف را می توان گواهی بر این موضوع دانست.

با این وجود نوسان های مثبت و منفی بازار حتی با عبور شاخص کل و شاخص کل هموزن از سقف تاریخی نیز ادامه دار بوده است. در واقع رفتار بازار در مقطع فعلی تحت تاثیر هیجان ناشی از مذاکرات و سیاست های متولیان قرار گرفته است، به طوری که مخابره شدن اخبار مثبت از مذاکرات بین المللی موج خوش بینی تقاضا را در بازار ایجاد می کند و در صورتی که خبر منفی از به تعویق افتادن آن به گوش برسد رنگ از چهره بازار برچیده می شود. از این رو وضعیت ارزندگی بازار در شرایط فعلی از مسیر وضعیت مذاکراتی می گذرد.

شنبه پرنوسان، تحت تاثیر مذاکرات و تصمیمات اعتباری

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت بازار روز شنبه اظهار کرد: بورس تهران روز شنبه، سیزدهمین روز از اردیبهشت ماه 1404، یکی از منفی ترین روزهای معاملاتی را از ابتدای سال به خود دید. شاخص کل بورس با افت بیش از 60هزار واحدی، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و فضای کلی بازار تحت تاثیر دو عامل کلیدی اخبار مرتبط با مذاکرات بین المللی و تصمیمات جدید در خصوص کاهش سقف اعتباری صندوق های اهرمی قرار گرفت. این دو موضوع، در کنار رفتارهای معاملاتی خاص برخی نمادها، تصویری پیچیده از وضعیت بازار ارائه کرد. در جریان معاملات شنبه، بازار شاهد دو دسته اصلی از نمادها بود. دسته نخست، نمادهای کوچک و بنیادی بودند که گزارش های مالی مثبتی ارائه کرده بودند. این نمادها رفتار متفاوتی از خود نشان دادند و برخی از آنها توانستند از صف فروش به سمت صف خرید حرکت کنند.

این تحرکات نشان دهنده جدایی مسیر این نمادها از روند کلی بازار و پتانسیل رشد آنها در روزهای آینده است. در مقابل، دسته دوم شامل نمادهای بزرگ و تاثیرگذار مانند خودرو، بانک تجارت، بانک صادرات و خگستر بودند که به رغم تلاش های مکرر برای جمع آوری صف های فروش، در نهایت با صف فروش به کار خود پایان دادند. با این حال، حجم صف های فروش این نمادها نسبت به ارزش معاملاتشان چندان قابل توجه نبود. این موضوع، همراه با نشانه هایی از کاهش فشار فروش در اواخر معاملات، این امیدواری را ایجاد کرد که این نمادها در روزهای معاملاتی آینده به سمت تعادل حرکت کنند و تا دوشنبه شاهد بازاری متعادل تر باشیم.

وی در خصوص تاثیر مذاکرات بر بازار افزود: یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فضای منفی بازار، اخبار مرتبط با مذاکرات بین المللی بوده است. مذاکرات، به ویژه در چنین سطحی با فرازونشیب های خبری همراه است. اخبار مثبت و منفی به صورت متناوب منتشر می شوند و گاهی اوقات، خروج یکی از طرفین از میز مذاکره یا مطرح شدن شروط جدید، بخشی از استراتژی برای کسب امتیاز است. از این رو نمی توان نسبت به این اخبار بیش از حد خوش بین یا بدبین بود. با این وجود انتظار می رود با ادامه روند گفت وگوها، بازار نیز به تدریج به ثبات نزدیک تر شود.

تصمیمات اعتباری و فشار بر صندوق های اهرمی

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار، تصمیم جدید در خصوص کاهش سقف اعتباری صندوق های اهرمی ها بود. این تصمیم، به ویژه در شرایطی که دامنه نوسان این صندوق ها مشابه سهام عادی (مثبت و منفی 3درصد) تعیین شده، فشار فروش قابل توجهی را به بازار تحمیل کرد. کاهش حدود 5درصدی از ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق های اهرمی، در کنار الزام به تسویه اعتبارات، به تشکیل صف های فروش سنگین در این صندوق ها منجر شد.

این صف ها، به دلیل محدودیت دامنه نوسان، حجم معاملات قابل توجهی را جذب نکردند و این موضوع به طور غیرمستقیم بر سایر نمادهای بازار نیز اثر گذاشت.در صورتی که دامنه نوسان صندوق های اهرمی به صورت مجزا و گسترده تر (مثبت و منفی 5 یا 6درصد) تعیین می شد، فشار فروش تا حد زیادی کاهش می یافت. همچنین، تعیین بازه زمانی مشخص برای اعمال تغییرات اعتباری، به جای اجرای فوری آن، می توانست از شدت نوسانات بازار بکاهد.

این تصمیمات، هرچند با هدف اصلاح ساختارهای بازار اتخاذ شدند، اما به نظر می رسد در کوتاه مدت به تشدید فضای منفی دامن بزنند. از منظر تحلیل تکنیکال، شاخص کل بورس درحال حاضر بالای سطح حمایتی 3میلیون واحد قرار دارد. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، چشم انداز بازار همچنان مثبت ارزیابی می شود. همچنین به نظر می رسد با کاهش تاثیر اخبار منفی و تعدیل اثرات تصمیمات اعتباری، بازار از روز دوشنبه یا سه شنبه به حالت تعادل بازگردد و حتی احتمال بهبود شرایط در میان مدت وجود داشته باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه، در ارزیابی و تحلیل بازار اظهار کرد: بازار سرمایه روز شنبه افت کم سابقه ای را به ثبت رساند. یکی از مهم ترین عوامل این ریزش را می توان تعویق دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا، تشدید محدودیت های تجارت نفت و پتروشیمی و تناقض گویی مقامات آمریکایی عنوان کرد. این اخبار منفی، با ایجاد فضای نااطمینانی، تقاضای خرید سهام را به شدت کاهش داد و فشار فروش را در بازار تشدید کرد. نتیجه این تحولات، افت شاخص های اصلی و کاهش ارزش معاملات بود که نشان دهنده تاثیر مستقیم اخبار سیاسی بر رفتار سرمایه گذاران است. علاوه بر این، تصمیم اخیر در خصوص محدود کردن ضریب اعتباری صندوق های اهرمی به 37.5درصد نیز اثر منفی خود را بر بازار گذاشت.

این محدودیت، اگرچه با هدف کاهش ریسک معاملات اعتباری اعمال شده، اما نقدشوندگی و جذابیت این صندوق ها را برای سرمایه گذاران حرفه ای کاهش داده است. ترکیب این محدودیت با اخبار منفی سیاسی، خروج پول حقیقی را تسریع کرد و به تقویت روند نزولی بازار دامن زد. عدم پیشرفت در مذاکرات بین المللی و تشدید تحریم ها، فشار مضاعفی بر صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فلزات اساسی وارد کرده است. این صنایع با افزایش هزینه های لجستیک و کاهش صادرات مواجه شدند که سودآوری آنها را تهدید می کند. در مقابل، گروه بانکی با پتانسیل جذب نقدینگی، به ویژه در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF، می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد، اما ابهامات سیاسی همچنان مانع رشد پایدار این گروه است.

وی در پایان افزود: با توجه به ریسک های سیاسی، نوسانات ارزی انتظار می رود بورس ایران در هفته جاری همچنان پرنوسان باقی بماند. فضای پرابهام کنونی، سرمایه گذاران را محتاط کرده و احتمال تداوم فشار فروش وجود دارد. با این حال، در صورت کاهش تنش های سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی، می توان به رشد تدریجی بازار در میان مدت امیدوار بود. به ویژه شرکت های کامودیتی محور و صادراتی که از پتانسیل بهبود تقاضای جهانی و افزایش قیمت های جهانی برخوردارند، می توانند در این بازه زمانی عملکرد بهتری را به ثبت برسانند.