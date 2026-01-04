صفحه خبر لوگوبالا تابناک
از روز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، پذیره‌نویسی صندوق یوتیلیتی کیان آغاز می‌شود، صندوقی که با استراتژی فعال به سرمایه‌گذاری در بخش یوتیلیتی بورس می‌پردازد.
 این صندوق که تمرکز ویژه‌ای بر شرکت‌های تولیدکننده برق و یوتیلیتی چندگانه دارد،  یک صندوق سهامی بخشی یا سکتور محسوب می‌شود که بخشی قابل‌توجهی از سبد دارایی آن یعنی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد، به سهام شرکت‌های یوتیلیتی و نیروگاهی اختصاص داده می‌شود.

صندوق یوتیلیتی کیان با هدف فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و متمرکز در صنعت «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم» کار خود را آغاز می‌کند و واحدهای آن از طریق فرابورس ایران در دسترس سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

این صندوق از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آن را نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام یوتیلیتی متمایز می‌کند. مدیریت فعال، تنوع‌بخشی به سبد دارایی، نقدشوندگی بالا، امکان سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده برق و امکان بهره‌مندی از سود دلاری صنایع مرتبط، از جمله مزایای اصلی آن هستند.

افق سرمایه‌گذاری مناسب برای این صندوق ۳ تا ۵ سال است و بازدهی دلاری مورد انتظار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بازده ریالی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد برآورد می‌شود.

صندوق یوتیلیتی کیان بخشی از سرمایه خود را به شرکت‌های تولیدکننده برق و یوتیلیتی چندگانه اختصاص داده و سهام شرکت‌هایی که قیمت مناسبی دارند را در سبد خود جای می‌دهد؛ شرکت‌های مبین و بفجر از جمله محورهای اصلی سرمایه‌گذاری هستند، زیرا سودآوری آن‌ها از فعالیت پتروشیمی‌های بزرگ کشور متاثر است و پایداری نسبی دارد. نگاه این صندوق به سرمایه‌گذاری، بلندمدت است. افزایش نرخ برق و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انرژی، چشم‌انداز سودآوری صنعت برق را روشن کرده و می‌تواند بازدهی قابل توجهی برای صندوق به همراه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق یوتیلیتی کیان، رویکرد مدیریت فعال آن است. برخلاف بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که استراتژی‌های غیر‌فعال یا نیمه‌فعال دارند، مدیریت این صندوق به‌صورت پویا و متناسب با شرایط بازار، وزن دارایی‌ها و ترکیب سهام موجود در پرتفوی را تغییر می‌دهد. هدف از این رویکرد، کسب بازدهی بالاتر نسبت به شاخص یوتیلیتی در بازار سهام و بهره‌گیری مؤثر از نوسانات و فرصت‌های موجود در این صنعت است.

نحوه شرکت در پذیره‌نویسی صندوق یوتیلیتی کیان

صندوق یوتیلیتی کیان از نوع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است و پذیره‌نویسی واحدهای آن از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به خرید واحدهای صندوق یوتیلیتی کیان می‌توانند از طریق پنل خود در تمامی کارگزاری‌های کشور برای خرید واحدهای یوتیلیتی اقدام کنند. برای این منظور کافی است در تاریخ ۱۵ دی‌ماه، نماد یوتیلیتی را در پنل کارگزاری جست‌وجو کرده و سفارش خرید خود را ثبت کنند.

پس از پایان دوره پذیره‌نویسی و آغاز معاملات ثانویه، واحدهای صندوق یوتیلیتی کیان همانند سایر صندوق‌های ETF در بازار فرابورس قابل خرید و فروش خواهند بود.

در مجموع، صندوق یوتیلیتی کیان می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای افرادی باشد که به‌دنبال سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شفاف و مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای در یکی از صنایع بنیادی و کم‌ریسک‌تر بازار سرمایه هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره  پذیره نویسی در صندوق یوتیلتی کیان روی لینک زیر کلیک کنید:

پذیره نویسی صندوق یوتیلتی کیان

 

