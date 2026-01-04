صفحه خبر لوگوبالا تابناک
معاون اجرایی رئیس جمهور:اجرای وعده عدالت یارانه‌ای پزشکیان آغاز شد

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:اجرای وعده عدالت یارانه‌ای پزشکیان آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۶
| |
1240 بازدید
|
۶
معاون اجرایی رئیس جمهور:اجرای وعده عدالت یارانه‌ای پزشکیان آغاز شد

به گزارش تابناک؛ محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: در روز میلاد حضرت علی (ع)، وعده رئیس جمهور پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع می‌شود.

وی افزود: دولت یارانه کالاهای اساسی را به جای روش ناعادلانه و مفسده برانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم می‌رساند.

معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: پزشکیان برای اجرای عدالت آماده است وارد میدان مین مبارزه با رانت شود.

محمد جعفر قائم پناه معاون رئیس جمهور دولت دولت چهاردهم یارانه واریز یارانه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
18
پاسخ
احمدی نژاد هم همینو میگفت!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
17
پاسخ
یاد احمدی نژاد افتادم
علی
|
United States of America
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
8
پاسخ
خود گوییم و خود خندیم عجب مرد هنرمندیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
9
پاسخ
این عدالت یارانه ای همون یارانه پارسال هم نیست اگر با نرخ دلار حساب بشه
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
6
پاسخ
وبه سلامتی از همین امروز همه اقلام دوبرابر خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
کاش دو برابر بشه این تغییر روی افزایش قیمت مواد غذایی و درمان تاثیر زیادی داره
