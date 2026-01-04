معاون اجرایی رئیس جمهور:اجرای وعده عدالت یارانهای پزشکیان آغاز شد
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:اجرای وعده عدالت یارانهای پزشکیان آغاز شد.
به گزارش تابناک؛ محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، گفت: در روز میلاد حضرت علی (ع)، وعده رئیس جمهور پزشکیان در اجرای عدالت در توزیع یارانه شروع میشود.
وی افزود: دولت یارانه کالاهای اساسی را به جای روش ناعادلانه و مفسده برانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم میرساند.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: پزشکیان برای اجرای عدالت آماده است وارد میدان مین مبارزه با رانت شود.
این عدالت یارانه ای همون یارانه پارسال هم نیست اگر با نرخ دلار حساب بشه
