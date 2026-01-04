نرخ جدید دلار توافقی اعلام شد
نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی به ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۱| |
3404 بازدید
به گزارش تابناک؛ نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی به ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان رسید.
دلار باید برگرده به زیر 50 هزار تومان
قیمت خودرو باید به نصف کاهش پیدا کنه
قیمت خودرو باید به نصف کاهش پیدا کنه
مگه قرار نشد همه ی این مسخره بازیارو حذف کنید؟ چرا فقط حرف میزنید؟
