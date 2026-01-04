صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نرخ جدید دلار توافقی اعلام شد

نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی به ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۱
| |
3404 بازدید
|
۴
نرخ جدید دلار توافقی اعلام شد

به گزارش تابناک؛ نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی به ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار دلار توافقی قیمت دلار ارز بازار ارز خبر فوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار توافقی در بازار ارز امروز 9 آذر
قیمت دلار و یورو امروز ۷ آذر + جدول
قیمت دلار توافقی امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت دلار صبح امروز شنبه ۱۵ آذر
سقوط نیما، صعود دلار؛ آیا جیب مردم قربانی می‌شود؟
دلار توافقی به ۷۱۷۰۱۰ ریال رسید!
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ تیر
دلار توافقی در مرز ۳۴ هزار تومان معامله شد
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر هم اکنون در بازار
قیمت دلار توافقی در بازار امروز 14 آبان ماه
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار در سامانه بازار ارز توافقی
قیمت دلار در سامانه بازار ارز توافقی
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها
قیمت دلار امروز ۵ آذر اعلام شد
آخرین وضعیت قیمت ارز در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار توافقی رکورد تاریخی زد
اسکناس آمریکایی در کانال ۳۱ هزار تومانی؛ خبری از خریدار نیست
پیش‌بینی قیمت دلار امروز 7 بهمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
18
پاسخ
دلار باید برگرده به زیر 50 هزار تومان
قیمت خودرو باید به نصف کاهش پیدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
15
پاسخ
وای چقدر ارزون شد ممنون که صدای مردم رو شنیدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
9
پاسخ
مگه قرار نشد همه ی این مسخره بازیارو حذف کنید؟ چرا فقط حرف میزنید؟
لاریجان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
روسیه تصمیم میگیره قیمت و همه چیز تو ایران چه جور باشه
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7h
tabnak.ir/005f7h