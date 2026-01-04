صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محتوای گفتگوی عراقچی با همتای ونزوئلایی اش

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با همتای ونزوئلایی خود بر حمایت ایران از مردم ونزوئلا تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۲۰
| |
1664 بازدید
محتوای گفتگوی عراقچی با همتای ونزوئلایی اش

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور قانونی این کشور و همسرش، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی و تعرض آشکار به حاکمیت و اراده ملی ملت ونزوئلا دانست و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت منتخب ونزوئلا تأکید کرد. 

وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با ونزوئلا، تاکید کرد که مردم و دولت ونزوئلا مصمم به دفاع از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود در برابر سیاست های قلدرمآبانه و غیرقانونی آمریکا هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی برق ونزوئلا ایران حمله آمریکا به ونزوئلا همبستگی خبر فوری سیاست خارجی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علت سفر عراقچی به عربستان
دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور مصر در قاهره
دیدار عراقچی از منطقه خان الخلیلی قاهره+عکس
جزئیات دیدار پوتین و عراقچی در مسکو
عراقچی با نخست‌وزیر قطر دیدار کرد
اظهارات وزیر امور خارجه در بدو ورود به مسکو
بازی شطرنج ایران و آمریکا آغاز شد
عراقچی با نخست وزیر قطر دیدار می‌کند
حمله به عراقچی: در شرم‌الشیخ حرف می‌زدید نه اینجا
عراقچی وارد دوشنبه شد
سفر وزیر امور خارجه به عربستان
عراقچی: برای هر سنارویی آماده هستیم
دیدار عراقچی با همتای مصری در قاهره
دیدار وزیر خارجه عربستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
عراقچی: ایران و عربستان با هم می‌توانند امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورند
عراقچی با وزیر خارجه هلند دیدار و رایزنی کرد
ارزیابی عراقچی از گفت‌وگو با گروسی
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره
تاکید نخست وزیر قطر برگسترش مناسبات و رایزنی منطقه‌ای با ایران
گزارش عراقچی از سفر به عربستان
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۲ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7g
tabnak.ir/005f7g