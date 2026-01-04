صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زوج‌ درمانی چیست؟

زوج‌درمانی شکلی از درمان است که ابزار‌هایی را برای زوج‌ها فراهم می‌کند؛ ابزار‌هایی که برای برقراری ارتباط با یکدیگر و رسیدگی مؤثرتر به مسائل نیاز دارند زوج‌درمانی می‌تواند ابتکاری عالی برای زوج هایی‌باشد که در حال مبارزه برای حفظ زندگی‌شان هستند.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۱۲
| |
2909 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ قرار داشتن در رابطه‌ای نظیر ازدواج بسیار فوق‌العاده و در عین حال پیچیده است. طبیعی است که زوج‌ها با مسائلی مواجه شوند که برای رفع آنها نیاز به کمک داشته باشند و اغلب، این کمک به شکل زوج‌درمانی ارائه می‌شود. حتما می‌دانید که ورزش به چه نحوی برای بدن شما مفید است. تمرینات زوج‌درمانی نیز می‌توانند تأثیر مشابهی بر رابطه شما داشته باشند، آن را در شکل مناسب خود نگه دارند و استقامتش را افزایش دهند.

در اینجا آنچه شما باید در مورد زوج‌درمانی بدانید و چگونه شروع به تقویت رابطه خود با تمرینات زوج‌درمانی کنید، بیان شده است.

زوج‌درمانی شکلی از درمان است که ابزار‌هایی را برای زوج‌ها فراهم می‌کند؛ ابزار‌هایی که برای برقراری ارتباط با یکدیگر و رسیدگی مؤثرتر به مسائل نیاز دارند. می‌توان از آن برای بازسازی اعتماد از میان‌رفته، غلبه بر تفاوت‌ها، افزایش صمیمیت و تقویت پیوند کلی خود استفاده کرد.

چند تکنیک در زوج‌درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:

درمان عاطفی متمرکز: این نوع محبوب زوج‌درمانی بر پرورش احساسات آسیب‌پذیری و ارتباط متمرکز است که اغلب به بررسی تعرضات می‌پردازد. زوج‌ها تشویق می‌شوند الگو‌های منفی را شناسایی کنند که ممکن است برای سطح امنیت عاطفی در رابطه‌شان مضر باشد.

درمان شناختی- رفتاری: استراتژی شناختی-رفتاری بر ایجاد رفتار‌های مؤثرتر در یک ازدواج مانند حل مسئله و ارتباط تأکید دارد.

درمان متمرکز بر راه‌حل: این نوع درمان بر ایجاد راه‌حل برای مسائل خاص متمرکز است و بنابراین برای زوج‌هایی که به‌دنبال حل یک مشکل خاص هستند، بهترین گزینه است.

روش درمانی گاتمن: روش گاتمن بر تعمیق حس تفاهم بین زن و شوهر و بهبود مدیریت تعارض در یک رابطه متمرکز است.

صرف نظر از تکنیکی که انتخاب می‌کنید، تمرینات زوج‌درمانی بخش مهمی، تجربیات ارزشمندی خواهند بود.

تمرینات زوج‌درمانی چگونه انجام می‌شود؟

اغلب زوج‌درمانگران بین جلسات «تکالیف» (یعنی فعالیت‌های خاصی که می‌توانند در خانه انجام دهند) به زوج‌ها می‌دهند. زوج‌هایی که به‌طور منظم این تکالیف را انجام می‌دهند، اغلب نتایج بهتری را از زوج‌درمانی تجربه می‌کنند، از جمله بهبود مهارت‌های گوش دادن، افزایش محبت و صمیمیت، و حمایت بیشتر در رابطه‌شان.

با این وجود، برای بسیاری از زوج‌ها انگیزه باقی ماندن و پیگیری کار دشوار است. در اینجا نحوه انجام موفقیت‌آمیز تمرینات زوج‌درمانی آورده شده است:

مقاوم باشید: سازگاری کلید شکل‌گیری عادات خوب است و تمرین‌های زوج‌درمانی برای کمک به زوج‌ها طراحی شده‌اند تا الگو‌ها و پویایی‌های سالم‌تری را در یک رابطه ایجاد کنند. با این اوصاف، اگر مجبورید هر چند وقت یکبار تمرینات را کنار بگذارید، خیلی به خودتان یا شریک زندگیتان سخت نگیرید.

ذهن خود را باز نگه دارید: هنگام شروع زوج‌درمانی، احساس شک و تردید یا متقاعد نشدن به اینکه این فعالیت می‌تواند تفاوت ایجاد کند، کاملا طبیعی است. اما مهم است که ذهنی باز داشته باشید. تمرینات زوج‌درمانی مبتنی بر شواهد هستند و اگر اجازه دهید این امکان را دارند که به شما کمک کنند.

توجه کنید:هنگامی که تمرینات زوج‌درمانی را در خانه انجام می‌دهید، به این نکته توجه داشته باشید که چه چیزی موثر است، چه چیزی موثر نیست و چرا چنین احساسی دارید. افکار خود را با درمانگر خود در میان بگذارید. به این ترتیب او بهتر می‌تواند تمرینات را متناسب با نیاز‌های شما تنظیم کنند.

در طول فعالیت‌های زوج‌درمانی خود سعی کنید نکات فوق را در اولویت قرار دهید.

فعالیت‌های زوج‌درمانی

بیشتر تمرینات زوج‌درمانی در واقع سرگرم‌کننده هستند! فعالیت‌های زوج‌درمانی زیر را می‌توان همراه با جلسات درمانی یا به تنهایی انجام داد.

زبان عشق خود را شناسایی کنید: زبان اصلی عشق عبارتند از: لمس کردن، زمان با کیفیت، خدمات، دریافت هدایا و کلمات تاییدکننده. از شریک زندگی خود بپرسید که کدام زبان عشق برای او بیشترین اهمیت را دارد.

کاری جدید (و سرگرم کننده!) انجام دهید: امتحان کردن چیز‌های جدید با هم می‌تواند پیوند شما را تقویت کند. مثل شرکت در کلاس‌های آشپزی و…

در مورد علایق خود بحث کنید: در مورد چیز‌هایی که شریک زندگی‌تان از آن لذت می‌برد بپرسید یا در مورد علایق مشترک خود صحبت کنید.

ارتباط چشمی برقرار کنید: تماس چشمی ثابت باعث ایجاد احساس اعتماد، جذابیت و توافق می‌شود.

به نوبت گوش کنید: زوج‌درمانی فقط شنیده شدن نیست. گوش دادن نیز هست. حداقل ۱۵ دقیقه در روز به نوبت شنونده فعال باشید و قبل از پاسخ دادن به همسرتان اجازه دهید، صحبتش را تمام کند.

یک سفر برنامه‌ریزی کنید: سفر راهی عالی برای احیای دوباره عشق شماست، زوج هایی‌که با هم سفر می‌کنند، تعهد قوی‌تر و سطوح بالاتری از رضایت را در روابط خود گزارش می‌دهند.

خاطره‌بازی کنید:مرور خاطرات مثبت می‌تواند باعث شود احساس نزدیکی به همسرتان داشته باشید. عکس‌های قدیمی را مرتب کنید، در مورد روز‌های گذشته حرف بزنید، اولین دیدارتان را مرور کنید و…

از وسایل الکترونیکی فاصله بگیرید: برای اینکه بیشترین بهره را از تمرینات فوق ببرید، باید کاملاً حضور داشته باشید، غفلت از شریک زندگی خود و توجه به تلفنتان بر تعاملات شما تأثیر منفی می‌گذارد. وقتی با همسرتان هستید، بیشتر از تلفن خود به او نگاه کنید.

فواید زوج‌درمانی

تا ۹۰ درصد از زوج‌ها متوجه می‌شوند که زوج‌درمانی به‌طور قابل‌توجهی رابطه آنها را بهبود می‌بخشد و رابطه آنها را به مسیر اصلی بازمی‌گرداند. تمرینات زوج‌درمانی باعث افزایش تماس فیزیکی، گفتگوی عمیق‌تر و اولویت دادن به زمان باکیفیت می‌شود که می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

بهبود ارتباطات

تقویت اعتماد

پایین آمدن فشار خون

خواب آرام‌تر

و کاهش میل پرخوری

آیا زوج‌درمانی ایده خوبی است؟

تمرینات زوج‌درمانی می‌تواند ابتکاری عالی برای زوج هایی‌باشد که در حال مبارزه برای حفظ زندگی‌شان هستند. اگر شما و همسرتان احساس می‌کنید که ارتباط شما بدون دلیل خاصی در حال اُفت است، سعی کنید فعالیت‌های سرگرم‌کننده‌ای انجام دهید تا اشتیاق خود را نسبت به یکدیگر دوباره برانگیزند. اگر فکر می‌کنید که رابطه شما به کار بیشتری نیاز دارد، زوج‌درمانی مطمئناً ارزش امتحان را دارد، هر چه زودتر به دنبال درمان باشید، احتمال موفقیت‌آمیز بودن درمان بیشتر می‌شود.

