فهرست محصولات پوستی غیرمجاز منتشر شد

سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های مراقبت از پوست فاقد مجوز‌های بهداشتی و ایمنی را منتشر کرد که بر اساس اعلام این سازمان، مصرف آنها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به عرضه و مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز، فهرست جدیدی از فرآورده‌های مراقبت از پوست غیرمجاز را اعلام کرد. این محصولات به دلیل نداشتن تأییدیه‌های لازم بهداشتی و ایمنی، غیرقانونی شناخته شده‌اند.

بر اساس این فهرست، در گروه لوسیون بدن محصولات برند‌های Vaseline و Neutrogena، در بخش کرم مرطوب‌کننده برند‌های Dove، Crème ۲۱، BIOAQUA، ZOZU و IMAGES و در حوزه کرم ضدچروک محصولات BIOAQUA و Diadermine غیرمجاز اعلام شده‌اند.

همچنین کرم‌های ویتامین C و E از برند‌های BIOAQUA و The Body Shop، کرم صورت و بدن Dove، کرم ترک پا EXGYAN و کرم لیفت صورت و گردن Institut Esthederm نیز در این فهرست قرار دارند.

در بخش سرم‌ها، محصولات The Ordinary (لاکتیک اسید)، The Body Shop (جوان‌ساز و ویتامین E) و OGX (ضد موخوره) و در گروه ضدآفتاب‌ها برند‌های ISDIN و LANSON PARIS غیرمجاز معرفی شده‌اند. همچنین کرم‌های BB Farmasi، Gabrini، XQM و CC Farmasi نیز فاقد مجوز هستند.

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست هنگام خرید محصولات آرایشی و بهداشتی، حتماً به مجوز‌های بهداشتی و اصالت کالا توجه کرده و موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های نظارتی این سازمان گزارش دهند