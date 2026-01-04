زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!
این زندان بدنام که معمولا با نام امدیسی شناخته میشود، به دلیل رسیدگی به بسیاری از پروندههای مهم و نگهداری زندانیان مشهور و پرحاشیه، معروف است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس گزارش آکسیوس، این زندان به دلیل شرایط نامناسب، فرسودگی، بهداشت ضعیف و ناایمنی، شهرتی منفی دارد و بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
این گزارش میافزاید: جودی گرت از مقامهای پیشین اداره زندانهای فدرال آمریکا با اشاره به اینکه زندان موقت متروپولیتن تجربه زیادی در نگهداری متهمان سرشناس دارد، گفت که مادورو احتمالاً ابتدا در واحد ویژه نگهداری میشود و سپس به بخش مخصوص زندانیان پرنفوذ منتقل خواهد شد.
بر اساس گزارش آکسیوس، مادورو با اتهاماتی از جمله استفاده از قاچاق مواد مخدر برای اقدامات تروریستی علیه آمریکا و در اختیار داشتن سلاحهای سنگین و تجهیزات تخریبی مواجه است؛ در کیفرخواست، همسر و پسر او نیز به عنوان متهم نام برده شدهاند.
بنا بر این گزارش؛ ایالات متحده صبح روز شنبه (۱۳ دیماه ۱۴۰۴) در اقدامی که با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است، به ونزوئلا حمله کرد. رسانهها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستونهای دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و ترامپ نیز با انتشار پیامی نقش آمریکا را تائید کرد.
دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» خواند و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
همزمان شماری از کشورها از جمله برخی متحدان آمریکا با واکنشهای محتاطانه، بر لزوم رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تأکید کردهاند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز اقدام واشنگتن را محکوم و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه و نظام بینالملل هشدار دادهاند.
