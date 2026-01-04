صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!

رسانه آمریکایی آکسیوس در گزارشی اعلام کرد که نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش به بازداشتگاه موقت متروپولیتن در بروکلین (نیویورک) منتقل خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۰۸
| |
3697 بازدید
|
۷
زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!

این زندان بدنام که معمولا با نام ام‌دی‌سی شناخته می‌شود، به دلیل رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم و نگهداری زندانیان مشهور و پرحاشیه، معروف است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس گزارش آکسیوس، این زندان به دلیل شرایط نامناسب، فرسودگی، بهداشت ضعیف و ناایمنی، شهرتی منفی دارد و بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: جودی گرت از مقام‌های پیشین اداره زندان‌های فدرال آمریکا با اشاره به اینکه زندان موقت متروپولیتن تجربه زیادی در نگهداری متهمان سرشناس دارد، گفت که مادورو احتمالاً ابتدا در واحد ویژه نگهداری می‌شود و سپس به بخش مخصوص زندانیان پرنفوذ منتقل خواهد شد.

بر اساس گزارش آکسیوس، مادورو با اتهاماتی از جمله استفاده از قاچاق مواد مخدر برای اقدامات تروریستی علیه آمریکا و در اختیار داشتن سلاح‌های سنگین و تجهیزات تخریبی مواجه است؛ در کیفرخواست، همسر و پسر او نیز به‌ عنوان متهم نام برده شده‌اند.

بنا بر این گزارش؛ ایالات متحده صبح روز شنبه (۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴) در اقدامی که با موجی از واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است، به ونزوئلا حمله کرد. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستون‌های دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند و ترامپ نیز با انتشار پیامی نقش آمریکا را تائید کرد.

دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» خواند و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

همزمان شماری از کشورها از جمله برخی متحدان آمریکا با واکنش‌های محتاطانه، بر لزوم رعایت اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تأکید کرده‌اند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز اقدام واشنگتن را محکوم و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه و نظام بین‌الملل هشدار داده‌اند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
5
پاسخ
بروکلین جای بدی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
29
پاسخ
خب بردن به زندان قاچاقچیا. همونحا که لایقشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
21
پاسخ
قاچاقچيان مواد مخدر بايد به اشد مجازات برسند
اگر جرم وي ثابت شد او را سخت بكشيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
24
پاسخ
واسه یک راننده اتوبوس از سرشم زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
29
پاسخ
به ایران هیچ ربطی نداشت ایران باید دنبال مشکلات مردم خودش باشه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
14
پاسخ
اگه واقعا توی قاچاف موادمخدر به آمریکا دست داشته باشه باید به اشد مجازات برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
13
3
پاسخ
ایران باید بمب اتم درست کنه ،تا بتونه جلوی این حیوون های تروریست آمریکایی وایسه
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
