حمله کیهان به پزشکیان باوجود توصیه رهبری!
مدیرمسئول روزنامه کیهان علیرغم تاکیدات رهبری برای حمایت از پزشکیان، دولت وی را تشکیل یافته از عناصر امریکایی و اسرائیلی خواند.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: شاید بدبینانه باشد، ولی با توجه به برخی از شواهد موجود، سختی معیشت مردم و افزایش روز به روز قیمتها، طبیعی به نظر نمیرسد. این احتمال بهگونهای جدی پیش کشیده می شود که سختی معیشت و گرانیهای افسارگسیخته، توطئهای زیرپوستی با هدف به استیصال کشاندن ملت، تخریب انسجام ملی و نهایتاً قطعهای از پازل دشمن بوده و هست. با این توضیح که شماری از زاویهدارها و دستاندرکاران فتنه آمریکائی- اسرائیلی ۸۸ و حامیان فتنه اسرائیلی ۱۴۰۱ در برخی از مدیریتها به کار گرفته شدهاند.
یک کمی بخودت نگاه کن خودت سرتا پا یکی از عوامل شرایط وضع کنونی هستی .
قیمت ها و تورم ابدا و اصلا عجیب نیست. شما طبق این پیش فرض که تحلیل قبلی تون درسته داری پیش میری. شما تحلیل قبلیتون این بود که مکانیزم ماشه هیچ اثری نداره و فقط یه جو روانیه. خب بفرما اینم اثراتش که انقدر گیجت کرده که حتی نمیتونی درست تحلیل کنی.
اوضاع کنونی جامعه نتیجه تفکر شریعتمداری ها و جلیلی ها و امثالهم هاست. پزشکیان هر چقدرم دست و پا بزنه بیفایده س. مگر اینکه از سمت حاکمیت با این طیف یه برخورد جدی صورت بگیره. وگرنه همینا آنچنان هزینه ای دارن به کشور و حکمرانی تحمیل میکنن که دیگه یواش یواش غیرقابل جبران بنظر میرسه.
