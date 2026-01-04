صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله کیهان به پزشکیان باوجود توصیه رهبری!

مدیرمسئول روزنامه کیهان علیرغم تاکیدات رهبری برای حمایت از پزشکیان، دولت وی را تشکیل یافته از عناصر امریکایی و اسرائیلی خواند.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۰۵
| |
3584 بازدید
|
۳

حمله کیهان به پزشکیان باوجود توصیه رهبری!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت:  شاید بدبینانه باشد، ولی با توجه به برخی از شواهد موجود، سختی معیشت مردم و افزایش روز به روز قیمت‌ها، طبیعی به نظر نمی‌رسد. این احتمال  به‌گونه‌ای جدی پیش کشیده می شود که سختی معیشت و گرانی‌های افسارگسیخته، توطئه‌ای زیرپوستی با هدف به استیصال کشاندن ملت، تخریب انسجام ملی و نهایتاً قطعه‌ای از پازل دشمن بوده و هست. با این توضیح که شماری از زاویه‌دارها و دست‌اندرکاران فتنه آمریکائی- اسرائیلی ۸۸ و حامیان فتنه اسرائیلی ۱۴۰۱ در برخی از مدیریت‌ها به کار گرفته شده‌اند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان شریعتمداری دولت پزشکیان حمله کیهان به دولت حمله کیهان به پزشکیان معیشت گرانی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کیهان به تکذیب دیدار ایلان ماسک و نماینده ایران
آقای عراقچی لطفاً روی لوله اکسیژن پا نگذارید!
شریعتمداری: اپوزیسیون ایران یک مشت بی‌شخصیت
کیهان: چرا با اعصاب و روان مردم بازی می کنید؟
کیهان هم در صف منتقدان دولت، قرار گرفت
شریعتمداری به پزشکیان: به اجلاس باکو نرو
کیهان: مدیرمسئول ما نکته‌سنج است!
حمله تند شریعتمداری به سخنگوی دولت!
تحلیل شریعتمداری درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور
حمله کیهان به قانون عفاف و حجاب
شریعتمداری: مذاکره با آمریکا؛ فریب یا حماقت؟
مدیر مسئول روزنامه کیهان:آمریکا تحریم‌ها رالغو نمی‌کند
حمله به رائفی پور در روزنامه کیهان
شریعتمداری: ترامپ گوسفندی با ماسک گرگ است!
واکنش شریعتمداری به تحریمهای جدید: تنگه هرمز را ببندید
واکنش آیت‌الله جنتی به شهادت حججی
واکنش شریعتمداری به حضور رهبر انقلاب در مراسم عاشورا
توصیه خطرناک صداوسیما برای مقابله با گرانی‌ها
افزایش قیمت گوشت و برنج و دلار ربطی به دولت ندارد!
علم‌الهدی: مردم گوشت ندارند بخورند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
13
پاسخ
یعنی به نظر شما وضعیت طبیعه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
29
پاسخ
یک کمی بخودت نگاه کن خودت سرتا پا یکی از عوامل شرایط وضع کنونی هستی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
19
پاسخ
قیمت ها و تورم ابدا و اصلا عجیب نیست. شما طبق این پیش فرض که تحلیل قبلی تون درسته داری پیش میری. شما تحلیل قبلیتون این بود که مکانیزم ماشه هیچ اثری نداره و فقط یه جو روانیه. خب بفرما اینم اثراتش که انقدر گیجت کرده که حتی نمیتونی درست تحلیل کنی.

اوضاع کنونی جامعه نتیجه تفکر شریعتمداری ها و جلیلی ها و امثالهم هاست. پزشکیان هر چقدرم دست و پا بزنه بیفایده س. مگر اینکه از سمت حاکمیت با این طیف یه برخورد جدی صورت بگیره. وگرنه همینا آنچنان هزینه ای دارن به کشور و حکمرانی تحمیل میکنن که دیگه یواش یواش غیرقابل جبران بنظر میرسه.
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f7R
tabnak.ir/005f7R