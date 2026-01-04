حمله کیهان به پزشکیان باوجود توصیه رهبری!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: شاید بدبینانه باشد، ولی با توجه به برخی از شواهد موجود، سختی معیشت مردم و افزایش روز به روز قیمت‌ها، طبیعی به نظر نمی‌رسد. این احتمال به‌گونه‌ای جدی پیش کشیده می شود که سختی معیشت و گرانی‌های افسارگسیخته، توطئه‌ای زیرپوستی با هدف به استیصال کشاندن ملت، تخریب انسجام ملی و نهایتاً قطعه‌ای از پازل دشمن بوده و هست. با این توضیح که شماری از زاویه‌دارها و دست‌اندرکاران فتنه آمریکائی- اسرائیلی ۸۸ و حامیان فتنه اسرائیلی ۱۴۰۱ در برخی از مدیریت‌ها به کار گرفته شده‌اند.