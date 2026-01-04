توهین وزیر خارجه آمریکا به مادورو
مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ بامداد امروز در جمع خبرنگاران با عصبانیت از اینکه نیکلاس مادورو، خواستهها و پیشنهادات آمریکا را نپذیرفت، او را «وحشی» خطاب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روبیو مدعی شد: «نیکلاس مادورو فرصتهای متعددی برای جلوگیری از این امر داشت. به او چندین پیشنهاد بسیار بسیار سخاوتمندانه ارائه شد و اما او تصمیم گرفت مانند یک مرد وحشی رفتار کند.»
روبیو توضیحی درباره ماهیت این پیشنهادات نداد و افزود: «این مرد فرصتهای متعددی برای یافتن راه خود در جای دیگری داشت... او میتوانست در حال حاضر در جای دیگری زندگی کند و بسیار خوشحال باشد، اما در عوض میخواست نقش یک آدم بزرگ را بازی کند و بنابراین اکنون با مشکلات دیگری روبرو است.»
وزیر خارجه آمریکا سپس همچون دونالد ترامپ مدعی شد که اداره ونزوئلا برای مدتی از سوی آمریکا انجام خواهد شد؛ او گفت: «رئیسجمهور ترامپ کسی است که شروط اداره امور ونزوئلا را تعیین میکند. ما آنچه در ادامه در ونزوئلا رخ خواهد داد را کنترل خواهیم کرد.»
دونالد ترامپ نیز ساعتی پیش با باین اینکه یک گروه برای اداره ونزوئلا تشکیل خواهد داد؛ گفته بود: «ما کشور را اداره خواهیم کرد تا زمانی که بتوانیم یک گذار امن، مناسب و سنجیده انجام دهیم. نمیتوانیم این خطر را بپذیریم که فرد دیگری که منافع مردم ونزوئلا را در نظر ندارد، کنترل کشور را به دست بگیرد.»