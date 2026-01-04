صفحه خبر لوگوبالا تابناک
معاون مادورو سرپرست دولت شد

دیوان عالی قانون اساسی ونزوئلا دستور داد که دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، در غیاب نیکولاس مادورو که صبح شنبه در عملیاتی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد، نقش سرپرست و رئیس جمهور موقت دولت کاراکاس را بر عهده بگیرد.
معاون مادورو سرپرست دولت شد

در حکم این دادگاه آمده است که رودریگز «به منظور تضمین تداوم امور اداری و دفاع همه‌جانبه از ملت»، سمت سرپرست دولت ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بخش دیگری از این حکم آمده است که دادگاه این موضوع را به منظور «تعیین چارچوب قانونی قابل اجرا برای تضمین تداوم اداره امور دولت، اداره حکومت و دفاع از حاکمیت در مواجهه با غیبت اجباری رئیس جمهور» مورد بحث قرار خواهد داد.

این حکم از سوی دیوان عالی قانون اساسی ونزوئلا در حالی صورت گرفته که دلسی رودریگز پیشتر با تاکید بر ضرورت احترام به قانون اساسی این کشور، اعلام کرد که نیکلاس مادورو «تنها رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا» است و واشنگتن باید فورا او و همسرش را آزاد کند.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با رد هرگونه روایت جایگزین درباره رهبری این کشور، گفته بود: «برای ونزوئلا تنها یک رئیس‌جمهور وجود دارد و او نیکلاس مادورو است.»

او تاکید کرد که ملت ونزوئلا در گذشته در برابر همه تجاوزها مقاومت کرده و «این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد».

رودریگز همچنین خاطرنشان کرد: «ما استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهیم کرد و از کشورمان، آینده فرزندانمان و مردم‌مان با تمام توان دفاع می‌کنیم.»

وی با محکوم کردن خشونتی که به گفته او امروز علیه ونزوئلا اعمال شده است، هشدار داد: «اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشورمان را نخواهیم داد.»
 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
4
پاسخ
ترامپ باهاش بسته ؛)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
6
پاسخ
البته موقت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
7
پاسخ
خیانت به مادورو کرد کاملا مشخصه که با امریکا از پشت بسته بوده. همیشه دشمن نزدیک ترین شخص بهته
مهرداد صراطی اسکویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
2
پاسخ
S300 روسیه باز هم کار نکرد
