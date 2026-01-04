صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وضعیت اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن قدردانی از تلاش‌های سفیر و کارکنان سفارت کشورمان در کاراکاس، در جریان تحولات و اوضاع این کشور قرار گرفت.
وضعیت اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در این گفتگوی تلفنی با تأکید بر موضع اصولی ایران در محکومیت تجاوز تظامی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ابراز اطمینان کرد که مردم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی کشورشان صیانت کرده و مسیر توسعه و پیشرفت کشورشان را طی خواهند کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا ضمن تشریح تدابیر صورت‌گرفته برای ایفای وظایف محوله، گفت: بحمدالله همه اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا در سلامت کامل هستند و سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت به هم‌وطنان مقیم این کشور می‌باشد.

