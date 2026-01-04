گزارشی از اعتراضات و ناآرامی های زنجان
خبرگزاری تسنیم از بازداشت چند نفر در پی اعتراضات اخیر در زنجان خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عصر امروز تجمع محدودی با حضور حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در مرکز شهر زنجان شکل گرفت که منجر به بروز ناآرامیهایی شد.
در جریان این تجمع، برخی مغازهها بهصورت موقت تعطیل شدند. با حضور نیروهای انتظامی و بسیج، وضعیت به حالت عادی بازگشت و تعدادی از افراد دخیل نیز بازداشت شدند
