گزارشی از اعتراضات و ناآرامی های زنجان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عصر امروز تجمع محدودی با حضور حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در مرکز شهر زنجان شکل گرفت که منجر به بروز ناآرامی‌هایی شد.

در جریان این تجمع، برخی مغازه‌ها به‌صورت موقت تعطیل شدند. با حضور نیروهای انتظامی و بسیج، وضعیت به حالت عادی بازگشت و تعدادی از افراد دخیل نیز بازداشت شدند