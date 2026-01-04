شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با روزنامه «نیویورک پست» اعلام کرد که واشنگتن در صورتی که معاون نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا مطابق خواستههای آمریکا عمل کند، نیازی به اعزام نیروهای نظامی به این کشور نخواهد داشت.
ترامپ با اشاره به گزینههای پیشروی دولت آمریکا، افزود: «ما موج دومی داریم که بسیار بزرگتر از موج نخست است و معاون مادورو این موضوع را بهخوبی درک میکند.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده در حال حاضر برنامهای برای اقدام نظامی علیه کوبا ندارد و حکومت این کشور خودش سقوط خواهد کرد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرد که «شماری از شهروندان کوبایی شب گذشته در جریان محافظت از مادورو جان خود را از دست دادهاند»، ادعایی که تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
این اظهارات در حالی بیان شده است که دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا شنبه شب در سخنانی با تأکید بر ضرورت احترام به قانون اساسی این کشور، اعلام کرد که نیکلاس مادورو «تنها رئیسجمهور قانونی ونزوئلا» است و واشنگتن باید فوراً او و همسرش را آزاد کند.
رودریگز تصریح کرد: «ونزوئلا هرگز مستعمره هیچ کشوری نخواهد شد.»