صدر اعظم آلمان: مادورو کشورش را به نابودی کشاند

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو نوشت:

نیکولاس مادورو کشورش را به نابودی کشانده است. آخرین انتخابات نیز دست‌کاری شده بود. مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، ما ریاست جمهوری او را به رسمیت نشناخته‌ایم.

مادورو در منطقه نقش مشکل‌ساز ایفا کرده است طبقه‌بندی قانونی مداخله آمریکا پیچیده است و ما در این باره وقت می‌گذاریم. حقوق بین‌الملل همچنان معیار است. نباید اجازه داد ناپایداری سیاسی در ونزوئلا شکل گیرد.

هدف باید انتقال منظم به دولتی باشد که از طریق انتخابات مشروعیت یافته است.