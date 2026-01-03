صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا

معاون رئیس جمهور ونزوئلا در سخنرانی تلویزیونی ازکاراکاس تاکید کرد: ونزوئلا هرگز مستعمره هیچ کشوری نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۶۷۷
| |
87771 بازدید
|
۲۲
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دلسی رودریگز معاون ‌رئیس جمهور ربوده‌شده ونزوئلا در سخنانی تلویزیونی از کاراکاس اعلام کرد که خواستار آزادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، و همسرش است.

 وی تأکید کرد ونزوئلا هرگز مستعمره هیچ کشوری نخواهد بود.

 معاون ‌رئیس جمهور ونزوئلا با دعوت مردم به آرامش و وحدت برای دفاع از کشور، گفت دولت در کشور مستقر است و آماده مقابله با هرگونه چالش است.

 او افزود ونزوئلا برای دفاع از خود با تمام توان آماده است و اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشور داده نخواهد شد.

دلسی رودریگز با رد خشونت اعمال‌شده علیه ونزوئلا در روز جاری، تصریح کرد این کشور از سرزمین خود و آینده فرزندانش دفاع خواهد کرد و از مردم با تمام قدرت حمایت می‌کند.

 معاون مادورو همچنین اعلام کرد این کشور استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهد کرد.

 رودریگز با اشاره به مقاومت مردم ونزوئلا در برابر حملات گذشته گفت این مسیر ادامه خواهد داشت و تأکید کرد تنها رئیس‌جمهور کشور نیکلاس مادورو است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
42
228
پاسخ
لطفا از این توهمات دست بردارید کمتر از ۳۰ دقیقه آمد مادرو را گرفت برد ، چی برای خودتان می گید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
وقتی تو ی دنیای دیگه زندگی می‌کنی و واقعیتها شده مثل خواب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
28
181
پاسخ
انتقال قدرت شد و خلاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
29
148
پاسخ
چرندیات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
22
127
پاسخ
خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
32
184
پاسخ
خوب مادورو الان کجاست... چقدر پررو هستید شما
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
20
156
پاسخ
مادورو چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
16
پاسخ
میگه دولت مستقر است! کدوم دولت؟ رئیس دولت رو بردن! از کی حرف میزنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
8
پاسخ
ترجمه درسته؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
8
پاسخ
این اقدام آمریکا علیه ونزوئلا برای ترساندن دیگر کشورهاست.. هر ملتی که به به وعده های بیگانه دلخوش شود آینده ای مثل ونزوئلا خواهد داشت
اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
20
پاسخ
فیلم هم اگر بود دو ساعت طول میکشه تا یک خلافکار دستگیر بشه اونوقت رئیس جمهور یک کشور را زیر نیم ساعت کت بسته بردند. فکر کن چقدر اوضاع خرابه
