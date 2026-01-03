به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دلسی رودریگز معاون ‌رئیس جمهور ربوده‌شده ونزوئلا در سخنانی تلویزیونی از کاراکاس اعلام کرد که خواستار آزادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، و همسرش است.

وی تأکید کرد ونزوئلا هرگز مستعمره هیچ کشوری نخواهد بود.

معاون ‌رئیس جمهور ونزوئلا با دعوت مردم به آرامش و وحدت برای دفاع از کشور، گفت دولت در کشور مستقر است و آماده مقابله با هرگونه چالش است.

او افزود ونزوئلا برای دفاع از خود با تمام توان آماده است و اجازه هیچ‌گونه تجاوز نظامی به کشور داده نخواهد شد.

دلسی رودریگز با رد خشونت اعمال‌شده علیه ونزوئلا در روز جاری، تصریح کرد این کشور از سرزمین خود و آینده فرزندانش دفاع خواهد کرد و از مردم با تمام قدرت حمایت می‌کند.

معاون مادورو همچنین اعلام کرد این کشور استقلال خود را در برابر همه قدرت‌های استعمارگر حفظ خواهد کرد.

رودریگز با اشاره به مقاومت مردم ونزوئلا در برابر حملات گذشته گفت این مسیر ادامه خواهد داشت و تأکید کرد تنها رئیس‌جمهور کشور نیکلاس مادورو است.