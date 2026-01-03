واکنش نماینده سابق پارلمان اروپا به وضعیت ونزوئلا
نماینده سابق پارلمان اروپا با طعنه به رئیس کمیسیون اروپا درباره وضعیت ونزوئلا نوشت
به گزارش تابناک، کلر دالی، نماینده سابق پارلمان اروپا با طعنه به اوسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، درباره وضعیت ونزوئلا نوشت: چطور میتوان این گفته را که "هر راهکاری باید به قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل احترام بگذارد" جدی گرفت، در حالی که واقعیتِ "وضعیت" این است که ایالات متحده همین امروز صبح با بمباران کاراکاس و ربودن فیزیکی رئیسجمهور ونزوئلا، با وقاحت هر دو را زیر پا گذاشته و شما هنوز حتی به این موضوع اشارهای نکردهاید؟
