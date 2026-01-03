واکنش نماینده سابق پارلمان اروپا به وضعیت ونزوئلا

به گزارش تابناک، کلر دالی، نماینده سابق پارلمان اروپا با طعنه به اوسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، درباره وضعیت ونزوئلا نوشت: چطور می‌توان این گفته را که "هر راهکاری باید به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل احترام بگذارد" جدی گرفت، در حالی که واقعیتِ "وضعیت" این است که ایالات متحده همین امروز صبح با بمباران کاراکاس و ربودن فیزیکی رئیس‌جمهور ونزوئلا، با وقاحت هر دو را زیر پا گذاشته و شما هنوز حتی به این موضوع اشاره‌ای نکرده‌اید؟