صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش شهردار نیویورک به حمله یک‌جانبه ترامپ به ونزوئلا

شهردار نیویورک اعلام کرد: حمله یک‌جانبه به ونزوئلا نقض حقوق بین‌الملل و اقدامی جنگ‌طلبانه است
کد خبر: ۱۳۴۹۶۷۳
| |
70320 بازدید
|
۱۰

واکنش شهردار نیویورک به حمله یک‌جانبه ترامپ به ونزوئلا

به گزارش تابناک، زهران ممدانی درباره مادورو: حمله یک‌جانبه به یک کشور مستقل، اقدامی جنگ‌طلبانه و نقض قوانین فدرال و حقوق بین‌الملل است.

این تلاش آشکار برای تغییر رژیم، صرفاً متوجه مردم خارج از کشور نیست؛ بلکه مستقیماً بر شهروندان نیویورک نیز اثر می‌گذارد، از جمله ده‌ها هزار ونزوئلایی که این شهر را خانه خود می‌دانند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا زهران ممدانی شهردار نیویورک ونزوئلا ترامپ حمله مادورو دستگیری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا
گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ونزوئلا با عراقچی
شرط ترامپ برای عدم اعزام نیرو به ونزوئلا
صدر اعظم آلمان: مادورو کشورش را به نابودی کشاند
عکس: ربودن مادورو به روایت یک کارتونیست گوریس
پیام تلویزیونی معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا
فوری: آیا مادورو و همسرش دستگیر شدند؟!
اولتیماتوم تیم ترامپ به مادورو: پنت‌هوس در قطر یا ...
مادورو: آماده دفاع از ونزوئلا هستیم
مادورو: آمریکا قصد بمباران ونزوئلا را دارد
ترامپ برای ونزوئلا در کاخ سفید جلسه می‌گذارد
عکس: ترامپ اولین تصویر از مادورو را منتشر کرد!
ممدانی: ترامپ فاشیست و مستبد است
مادورو: آماده دفاع در برابر آمریکا هستیم
روایت ترامپ از جزئیات عملیات دستگیری مادورو
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
18
پاسخ
برای خودشون هم قفله. فقط از ترامپ و نتانیاهو برمیاد
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
7
12
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Austria
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
10
پاسخ
آفرین به ممدانی....
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
7
پاسخ
خدا رو چه دیدی
رئیس‌جمهور آینده آمریکا بعد از سقط شدن این ملعون حاضر شاید میدانی بود🤔🤔
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
این بابا احمدی‌نژادیه برای خودش. یه مشت آدم تنبل به طمع مسکن و اتوبوس مجانی بهش رای دادن. یکی دو سال دیگه محبوبیتش رو تو آمارها نگاه کن.
جعفر ابراهیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
11
پاسخ
سلام آفرین بر شما که حرف حساب میزنی خاک بر سر سازمان ملل وعده ای که جراعت حرف قانون نمی‌زنند خیلی سوال برای خیلی ها پیش اومده اینجا سازمان ملل متحد چکاره هست فقط نظاره‌گر اگر کشور دیگه ای به جز اسراییل و آمریکا بود همین طوری سکوت می‌کردند سازمانهای بین اامللی نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
10
12
پاسخ
ترامپ مریض خودشیفته است وانشاالله به مرضی که داره بزودی سقط میشه وامثال شهردارنیویورک جای اورابگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
15
پاسخ
مرگ برآمریکامرگ براسراییل
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
7
پاسخ
احسنت به ممدانی شهردار نیویورک که شرافتش به پستش نفروخت انشاالله هرچه زودتر ترامپ سقط بشود و شما جایگزینی شوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
5
پاسخ
طبق روایات و پیش گویی ها بعد از یه دوره تاریک طولانی در روابط ایران و امریکا یه رئیس برای آمریکا میاد که روابط ایران آمریکا را در زمان کوتاهی بع اوج خودش میرسونه و کسی نیست جز ممدانی
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f6v
tabnak.ir/005f6v