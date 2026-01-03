واکنش شهردار نیویورک به حمله یکجانبه ترامپ به ونزوئلا
شهردار نیویورک اعلام کرد: حمله یکجانبه به ونزوئلا نقض حقوق بینالملل و اقدامی جنگطلبانه است
کد خبر: ۱۳۴۹۶۷۳| |
70320 بازدید
به گزارش تابناک، زهران ممدانی درباره مادورو: حمله یکجانبه به یک کشور مستقل، اقدامی جنگطلبانه و نقض قوانین فدرال و حقوق بینالملل است.
این تلاش آشکار برای تغییر رژیم، صرفاً متوجه مردم خارج از کشور نیست؛ بلکه مستقیماً بر شهروندان نیویورک نیز اثر میگذارد، از جمله دهها هزار ونزوئلایی که این شهر را خانه خود میدانند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
خدا رو چه دیدی
رئیسجمهور آینده آمریکا بعد از سقط شدن این ملعون حاضر شاید میدانی بود🤔🤔
رئیسجمهور آینده آمریکا بعد از سقط شدن این ملعون حاضر شاید میدانی بود🤔🤔
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سلام آفرین بر شما که حرف حساب میزنی خاک بر سر سازمان ملل وعده ای که جراعت حرف قانون نمیزنند خیلی سوال برای خیلی ها پیش اومده اینجا سازمان ملل متحد چکاره هست فقط نظارهگر اگر کشور دیگه ای به جز اسراییل و آمریکا بود همین طوری سکوت میکردند سازمانهای بین اامللی نه
ترامپ مریض خودشیفته است وانشاالله به مرضی که داره بزودی سقط میشه وامثال شهردارنیویورک جای اورابگیرند.
احسنت به ممدانی شهردار نیویورک که شرافتش به پستش نفروخت انشاالله هرچه زودتر ترامپ سقط بشود و شما جایگزینی شوید
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟