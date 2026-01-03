شهردار نیویورک اعلام کرد: حمله یک‌جانبه به ونزوئلا نقض حقوق بین‌الملل و اقدامی جنگ‌طلبانه است

به گزارش تابناک، زهران ممدانی درباره مادورو: حمله یک‌جانبه به یک کشور مستقل، اقدامی جنگ‌طلبانه و نقض قوانین فدرال و حقوق بین‌الملل است.

این تلاش آشکار برای تغییر رژیم، صرفاً متوجه مردم خارج از کشور نیست؛ بلکه مستقیماً بر شهروندان نیویورک نیز اثر می‌گذارد، از جمله ده‌ها هزار ونزوئلایی که این شهر را خانه خود می‌دانند.